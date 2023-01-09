Ankara Haber; Keçiören Doğal Yaşam Parkı İlgiden Memnun...

Minik çocukların ve ailelerin sevgilisi olan çeşitli türdeki canlılar kendilerine gösterilen ilgiden ise hayli memnun görünüyor. Keçi, midilli, valabi, kanguru, maymun, ceylan, emu kuşu, Ankara keçisi, tavus kuşu, sülün, lama, geyik ve kanatlı gibi birçok türde can dostun bulunduğu Doğal Yaşam Parkı özellikle haftası sonu ziyaretçi akınına uğruyor.

Canlılar âlemini doğayla baş başa bir ortamda keşfetmek isteyen tüm Ankaralıları Keçiören’e davet eden Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Hayvanseverlerimiz ve çocuklarımız yüzlerce canlımızın bulunduğu tesisimizi yaz kış ziyaret edebilirler. Burada her canlımıza özel doğal yaşam alanları yer alıyor.

Yazın sıcak havada serin alanlarda kalmayı tercih eden canlılarımız şimdilerde serinliğin keyfini çıkarıyor. Hayvanlarımızın ortaya koyduğu renkli görüntüleri görmek isteyen herkesi tesisimize bekliyoruz.” dedi.​