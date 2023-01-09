09 Oca 2023 - 11:38- Belediyeler G: 09 Oca 2023 - 11:39

Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi’nden Mahmudiye Mahallesine Çok Amaçlı Salon...

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Merkez, kırsal fark etmeksizin vatandaşın olduğu her yere hizmet götüren Pursaklar Belediyesi tarafından yapımını tamamlanan Çok Amaçlı Salon, Mahmudiye Mahallesi halkının hizmetine açıldı.
Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi’nden Mahmudiye Mahallesine Çok Amaçlı Salon... mask
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7’den 70’e tüm vatandaşlara hitap eden ve Pursaklar'ı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiren Pursaklar Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Mahmudiye Çok Amaçlı Salon hizmete açıldı.

İlçe halkının ihtiyaçları doğrultusunda yatırım ve projelerini bir bir hayata geçiren Başkan Ertuğrul Çetin, çok amaçlı salonun içerisinde bulunan erkekler salonunu, kadınlar salonunu ve birbirinde lezzetli yemeklerin pişirileceği mutfağı mahalle sakinleri ile birlikte gezdi.

‘‘Mahallemizin ihtiyacı olan çok amaçlı bir salonda gerekli çalışmaları yaparak mahallemize bu projeyi kazandırdık’’

Göreve geldiği günden bu yana Pursaklar'a kazandırılan her hizmette her zaman vatandaşlarla bir arada olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Pursaklar Belediyesi olarak diğer mahallelerimizde olduğu gibi Mahmudiye Mahallemizde de güzel hizmetlere imza atmaya devam ediyoruz.

Mahmudiye Köyü'(eski)ne hemşehrilerimiz ile bir araya gelerek, mahallemizin ihtiyacı olan çok amaçlı bir salonda gerekli çalışmaları yaparak mahallemize bu projeyi kazandırdık. Yapımını tamamladığımız ve hizmete başlayan çok amaçlı salonumuzda çay içtik. Güzel günlerde kullansınlar" dedi.

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09 Oca 2023 - 11:38 - Belediyeler

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