Ankara Haber; Alev Alatlı Millet Kıraathanesi Pursaklar Halkının Hizmetinde...

Gençlerin, sessiz, sakin bir ortamda derslerine çalışabilmeleri ve kitap okuyabilmeleri için geçtiğimiz günlerde Pursaklar Yaşam Merkezi Millet Kıraathanesi ve Saray Cumhuriyet Mahallesine 2 adet Millet Kıraathanesi ve Yunus Emre Millet Kıraathanesini hizmete açan Pursaklar Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesinde yapımını tamamladığı Alev Alatlı Millet Kıraathanesini, vatandaşların hizmetine sundu.

İlk hizmet gününde her yaştan vatandaşın büyük ilgi gösterdiği Alev Alatlı Millet Kıraathanesine gelen Başkan Ertuğrul Çetin, ilk kitabı çocuklarla birlikte okumanın tadını çıkardı.

‘‘Yapımını tamamladığımız, Alev Alatlı Millet Kıraathanemiz pırıl pırıl gençler ile şenlendi’’

Alev Alatlı Millet Kıraathanesinin, ilk hizmet gününde büyük bir ilgi ve teveccüh gördüğünü belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Yapımını tamamladığımız, Alev Alatlı Millet Kıraathanemiz pırıl pırıl gençler ile şenlendi. Beraberce kitap okuduk. İlçemize değer katacak önemli bir eseri daha hizmete kazandırdık.

İlçe halkımızın sosyal ve kültürel yaşamlarına katkı sağlayacak olan Alev Alatlı Millet Kıraathanemiz, gençlerimizin yeni buluşma noktası olacak. İlçemize kazandırdığımız her hizmette bizleri yalnız bırakmayan Pursaklar halkına çok teşekkür ediyorum. Yeni Millet Kıraathanemizin ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Başkan Ertuğrul Çetin, vatandaşların Millet Kıraathanelerine kolay ulaşımını sağlamak için hizmete kazandırdıkları 5 kıraathaneye ek olarak Sirkeli Mahallesi ve Altınova Mahallesine açılacak olan Millet Kıraathanelerinin yapımını en kısa süre içerisinde tamamlayarak hizmete kazandıracaklarını da sözlerine ekledi.

Kitap okuma etkinliğinin ardından Alev Alatlı Millet Kıraathanesinin yanına yapılan Futbol Sahasında Ertuğrul Başkan, ödüllü penaltı atışı yarışması yaparak, gençlere ve çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Hizmete giren Millet Kıraathanesi’nin yanı sıra sosyal tesis alanında futbol sahası, oturma alanları, çocuk oyun alanları, spor alanları bulunurken ayrıca kadınların hobi ve meslek edinmeleri için eğitim verecek olan Hanım Evi'nin de yakın zamanda hizmete açılması planlanıyor.