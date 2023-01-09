09 Oca 2023 - 11:46- Belediyeler G: 09 Oca 2023 - 11:47

Ankara Haber; Çankaya Belediyesi 'Destek Eğitim Merkezi' Velileri Bilgilendirdi...

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Sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmet üreten Çankaya Belediyesinin, gençlerin eğitim olanaklarından yararlanabilmesi için ücretsiz olarak hizmete sunduğu Destek Eğitim Merkezi toplantısında velilere bilgi verildi.
Ankara Haber; Çankaya Belediyesi 'Destek Eğitim Merkezi' Velileri Bilgilendirdi... mask
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Eğitimde fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak amacıyla Çankaya Belediyesinin hayata geçirdiği ve gençleri Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na  (YKS)hazırlayan Destek Eğitim Merkezi bilgilendirme toplantısı Yılmaz Güney Sahnesinde gerçekleşti. Gençlerin hayatını etkileyen sınavlara hazırlık aşamasında velilerin çocuklarına nasıl yaklaşmaları konusunda bilgilerin verildiği toplantıda gençlerin sınavlara en iyi şekilde hazırlanmaları için izlenecek yollar konuşuldu. 

Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun şekilde eğitimlerin verildiği merkezde gençlere ek dersler, seviye belirleme sınavları, ödev desteği, rehberlik hizmetlerinin yanı sıra tercih danışmanlığı hizmeti de veriliyor. 

Eğitimde fırsat eşitsizliğine son veren projede 6,7 ve 8. sınıflara devam eden öğrenciler Bademlidere, Birlik, Esat ve Sokullu Çankaya Evlerinde ücretsiz eğitim alıyor. Üniversiteye hazırlanan öğrenciler ise Bayraktar, Cebeci, Yıldız, Yüzüncüyıl ve Öveçler Nazım Hikmet Çankaya Evinde eğitim görüyor.İlk yıl 500 öğrenci ile başlanılan projede 2 bin öğrenciye ulaşan Destek Eğitim Merkezi binlerce ailenin umudu olmaya devam ediyor. 
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09 Oca 2023 - 11:46 - Belediyeler

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