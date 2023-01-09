Ankara Haber; Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi Misafirlerini Ağırlamaya Devam Ediyor!

Başlangıç, erken ve orta dönem alzheimer ile demans hastalarına ücretsiz hizmet veren merkezden yararlanmak isteyen hasta yakınları; “alzheimerhizmeti.ankara.bel.tr”adresi üzerinden, “0312 507 37 48” numaralı Whatsapp hattından ya da bizzat merkeze giderek başvuruda bulunabiliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Alzheimer ve demans hastaları için Demet Mahallesi Cemre Parkı içinde hizmete açtığı “Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi” Başkentlilere hizmet vermeye devam ediyor.

Başlangıç, erken ve orta dönem alzheimer ile demans hastalarına ücretsiz hizmet veren merkezde, yirmişer kişiden oluşan gruplara; zihinsel ve fiziksel faaliyetlerin yanında psikomotor becerilerin geliştirilmesi için de çeşitli aktiviteler yapılıyor.

YENİ MERKEZİN HAZIRLIKLARI YAPILIYOR

İlk ve orta evredeki Alzheimer ve demans tanısı konulmuş hastaların yararlandığı merkez sayesinde; hasta yakınlarının kendilerine zaman ayırmaları sağlanırken aynı zamanda bireysel psikolojik danışmanlık hizmeti ve Ankara Üniversitesinden gelen uzmanlar tarafından hasta yakınları için hasta bakım seminerleri de veriliyor.

Açılış tarihinden bugüne kadar merkeze müracaat edenlerin sayısı 100’ü geçerken, yapılan değerlendirmeler sonucunda 40 üyeye hizmet verilmeye başlandı. Hasta yakınları için verilen bireysel psikoterapiden ise 45 hasta yakını faydalandı.

Merkez hakkında bilgi veren ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, “Ankara'da ikamet eden alzheimer hastası vatandaşlarımızın zihinsel, psikomotor ve sanatsal aktiviteler aracılığıyla hastalıklarının gerilemesinin önüne geçmek, yaşlılarımızın yaşam kalitesini artırmak ve sosyalleşme alanı ile verimli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla hizmet veriyoruz.

Ayrıca merkezimiz alzehimer hastalığının aile yakınları için hasta bakım seminerleri ve psikolojik destek hizmeti de sunuyoruz. İhtiyaç ve talepleri üzerine Ankara'da belirlediğimiz başka bir noktada yeni bir merkezin çalışmasına da devam ediyoruz. En kısa sürede yeni merkezimizde daha fazla alzehimer ve demans hastası vatandaşlarımızın ailelerine hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.

HASTA YAKINLARINA PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETİ DE VERİLİYOR

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının ilk ve orta evredeki alzheimer tanısı konulmuş yaşlıları yaşama bağlamak, günlük yaşam faaliyetlerini keyifli geçirmelerini ve sosyalleşmelerini sağlamak aynı zamanda zihinsel aktivitelerle hastalığın evre atlamasını geciktirmeyi amaçladığı merkez, alzehimer hastalarını hayata bağlamayı hedefliyor.

Merkezden yararlanan hastalar çeşitli sanatsal faaliyetlerde bulunurken aynı zamanda paylaşım saatlerinde birbirleriyle sohbet ederek sosyalleşiyorlar. Müzik aktivitelerinin de yapıldığı merkezde yaşlılar, uzman personel eşliğinde keyifle vakit geçiriyor.

Merkezde; 2 hemşire, 1 sosyal hizmet uzmanı, 2 sosyolog, 1 psikolog, 1 hasta bakıcı, 4 mutfak ve temizlik elemanı ile donanımlı bir kadro ile hastalara hizmet sunulurken hasta yakınlarına da psikolojik danışmanlık hizmeti de veriliyor.

MERKEZE GİDEREK DE BAŞVURUDA BULUNABİLİRLER

Alzheimer yakınları merkezden yararlanmak için “alzheimerhizmeti.ankara.bel.tr” adresi üzerinden başvuruda bulunabilirken aynı zamanda (03125073748) numaralı WhatsApp hattından ya da bizzat merkeze giderek de başvuruda bulunabiliyor.

Başvuru yapan vatandaşlardan; kimlik bilgileri, ikametgâh adresi, hastalığın ilk veya orta evre olduğuna dair sağlık raporu ile yapılan ön inceleme sonrası randevu oluşturuluyor. Hemşire ve sosyal hizmet uzmanları hastaya ev ziyareti ve sosyal inceleme yaparak yapılan bilişsel testler ve sağlık kontrolünden sonra kriterlere uygun merkeze üye başvurusu gerçekleştiriliyor.

HASTALAR VE YAKINLARI MUTLU

Alzehimer Sosyal Yaşam Merkezi’ndeki hasta ve yakınları merkez ile ilgili memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Meral Cengiz: “Babamı merkeze getiriyorum. Burayı bir arkadaşım önerdi. Çok araştırdım özel kliniklere baktım ama istediğimiz gibi değildi buranın konsepti bize çok uygun geldi. Neredeyse 3-4 aydır da geliyoruz. Babamın daha çok sosyalleştiğini görüyoruz. Sosyal ortamlarda daha rahat konuşmaya başladı, kendisini artık rahat ifade ediyor. Eskiden çekiniyor ve utanıyordu. Bu hizmetten çok memnunuz teşekkür ediyoruz.”

-Fadime Kamışlı: “Abim alzheimer hastası. Buraya gelmekten çok mutlu oluyor. Gelmediği zaman yokluğu hissediliyor. Öğretmenlerin ilgisi alakasından memnun olduğunu söylüyor buraya gelmekten mutlu olduğunu söylüyor bunu biz de gözlemliyoruz. Burada öğretmenlerimizle, arkadaşlarıyla sohbet ediyorlar, etkinlik yapıyorlar etkinlikleri evde de yapmak istiyor. Bizim için de rahat oldu ağabeyim için de. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

-Ahsen Elçi: “Buraya eşimi getiriyorum. Buranın son derece kendisine faydası oldu. En azından gülmeye başladı. Burada olanları anlatıyor çok mutlu. Evde kendisi ile iletişim kuramıyoruz yaklaşamıyoruz. Buraya geldikçe daha çok açıldı daha neşeli olmaya başladı.”

-Ahmet Eğin: “Buraya ilk geldiğim günden beri buradaki çalışanlar bana çok iyi davranıyorlar ve ilgileniyorlar. Burada kendimi geliştireceğime ve daha dinamik olacağıma inanıyorum. Emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ederim. Benim gibi unutkanlığa yatkın olanların özellikle buraya gelmesini tavsiye ediyorum. İyi ki burası var iyi ki burayı düşünmüşler.”

-Sema Elçi: “Burada çok güzel vakit geçiriyoruz. Resim yapıyoruz, oyunlar oynuyoruz. Ben buraya gelmekten çok mutluyum yeni arkadaşlar edindim.”