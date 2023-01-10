10 Oca 2023 - 16:30- Belediyeler

Ankara Haber; Keçiören’i Keşfetmeyen Çocuk Kalmayacak!

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Keçiören Belediyesi tarafından anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen ‘Keçiören’i Keşfetmeye Hazır Mısınız?’ projesiyle ilçedeki en renkli turistik merkezlere geziler düzenleniyor.
Ankara Haber; Keçiören’i Keşfetmeyen Çocuk Kalmayacak! mask
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Belediye tarafından görevlendirilen rehberler eşliğinde çeşitli ikramların da sunulduğu gezilerde Deniz Dünyası, Doğal Yaşam Parkı ve Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti gibi birçok tesis ziyaret ediliyor. Eğlence dolu anlar yaşayan miniklerin mutluluğu gözlerine yansıyor.

Ankara ve Keçiören’de yaşayan, tüm öğrencilere ücretsiz Keçiören turu imkânı sunduklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören’imizde ve Ankara’mızın farklı ilçelerinde eğitim veren tüm okullarımızın öğrencilerine Keçiören’i keşfetmeleri için ücretsiz gezi projemizi sürdürüyoruz.

Keçiören’de, çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik birçok tesisimiz var. Onlara, bu tesislerimizden gün boyu istifade ederek gönüllerince eğlenme fırsatı sunuyoruz. Her bir çiçek ve meleğimizi ilçemizde ve tesislerimizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.​
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10 Oca 2023 - 16:30 - Belediyeler

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