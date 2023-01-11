Ankara’da Mezarlıklar Yenilenip Eksiklikleri Giderildi!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte defin ile ibadet hizmetlerinin daha elverişli koşullarda yapılması sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mezarlık İşleri Daire Başkanlığı, 3 yılda hem merkez ilçelerdeki hem de kırsal mahallelerdeki mezarlıkları ibadethane, gasilhane, morg, cami, idari bina ve otoparklarıyla yeniledi.

ÇEVRE İLÇELERE DÜZENLİ TESİSLER

Çevre ilçelerdeki mezarlıkların bakım ve onarımını yapan ABB, idari binalar inşa ederek hizmete açtı. Ayrıca, kırsal mahallelerdeki mezarlıklar eksiklikleri de giderek problemleri çözüme kavuşturdu.

ABB’ye devredilen mezarlıkların sorunlarını çözmek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Mezarlık İşleri Daire Başkanı Köksal Bozan, “Şu anda 15 tane ilçemizin özellikle dış bölgelerdeki ilçelerimizin morg, gasilhane, taziye yeri, bekleme salonu gibi binaların yapımını tamamladık. Her ilçemize, o ilçeye yetecek bir şekilde personel istihdamını gerçekleştirdik” dedi.

Mezarlıkların rutin olarak temizliği konusunda çok şikâyet geldiği için harekete geçtiklerini ve Türkiye’ye örnek bir temizlik çalışması başlattıklarını kaydeden Bozan, “3 yıl içinde sadece Karşıyaka’dan binlerce kamyon hafriyat çıkardık ve tertemiz bir mezarlık ortaya çıkardık. Sadece Karşıyaka Mezarlığı’nda değil, tüm ilçe mezarlıklarında, köy mezarlıklarında temizlik yapıyoruz” diye konuştuk.

CENAZE NAKİL ARAÇ FİLOSU GENİŞLETİLDİ

Ankara’nın en büyük defin alanı olan Karşıyaka Mezarlığı’na 188 Hizmet Binası inşa edildi. Bina sayesinde Başkentliler artık işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde yapabiliyor. Araç kapasitesinin de artırıldığı merkeze; 55’i cenaze aracı, 5’i yıkamalı-morglu cenaze aracı olmak üzere toplamda 60 yeni araç alındı.

Mezarlıklar Daire Başkanlığı, Türk Hava Yolları (THY) ile imzaladığı protokol kapsamında; başka şehre defnedilecek cenazeleri uçakla taşımaya devam ediyor. Hizmet kapsamında cenaze yakınlarından birinin uçak bilet ücreti de karşılanıyor.

KARŞIYAKA MEZARLIĞI’NDA DEFİN KAPASİTESİ ARTIRILIYOR

ABB, Türkiye’nin en büyük mezarlarından olan Karşıyaka Mezarlığı’na yeni tesisler kazandırırken bir yandan da trafik, tabela, asfalt ve mezarlık ara yollarının eksiklerini gidererek bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor.

4 bin dönümlük bir arazi üzerinde bulunan Karşıyaka Mezarlığı’nda kapasite artırımı yaptıklarını söyleyen Köksal Bozan, “Karşıyaka Mezarlığı dolmuş durumdaydı. 200 dönümlük yeni bir kamulaştırma yaptık ve 3 yıllık yetecek mezarlığımızı oluşturduk” dedi.

Karşıyaka Mezarlığı’nda trafiği çözmek için de yeni düzenlemeler yaptıklarını belirten Bozan, “Karşıyaka Mezarlığı’nda tabelalar yenilendi, yolları genişletildi, asfaltı yapıldı, yeni defin alanları hazırlandı” ifadelerini kullandı.

GÖLBAŞI MEZARLIĞI DA YENİLENDİ

Ankara’nın önemli mezarlıklarından olan Gölbaşı Mezarlığı’nın eksikliklerini giderdiklerini belirten Bozan, “Gölbaşı Mezarlığı camisi, morgu, gasilhanesi, namaz kılınacak bir alanı olmayan yerdi. Bugün Gölbaşı'na giden tüm vatandaşlarımız görüyor ki camisiyle, morguyla, gasilhanesiyle, taziye yeriyle, bekleme salonuyla, idari binasıyla ve yaklaşık 20 yılını garantiye aldığımız Gölbaşı Mezarlığı’yla alakalı tüm çalışmalarımızı tamamladık” dedi.

ABB olarak Başkentlilerin en zor zamanlarında yanlarında olduklarını kaydeden Bozan, “İnsanların en acılı günü aslında en zor günüdür. Ama en acılı gününde yanında olmaktan güzel ve kıymetli bir şey yoktur” diye konuştu.