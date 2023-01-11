11 Oca 2023 - 16:25- Belediyeler G: 11 Oca 2023 - 16:29

Ankara'da Erken Dönem Gelişimsel Çocuk Tarama Testi Devam Ediyor!

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan “Erken Dönem Gelişimsel Tarama Testi” uygulamasına devam ediyor. ABB ile Hacettepe Üniversitesi iş birliği ile ekim ayında hayata geçirilen projeden bugüne kadar yaklaşık 1000 çocuk faydalandı.
Ankara'da Erken Dönem Gelişimsel Çocuk Tarama Testi Devam Ediyor! mask
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6-72 ay arasındaki çocukların gelişimleri değerlendirildiği tarama testine başvurmak isteyen aileler, “https://forms.ankara.bel.tr/gelisimsel-tarama-basvuru” internet adresi üzerinden başvuru yapabiliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Hacettepe Üniversitesi iş birliğiyle başlatılan ve Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan “Erken Dönem Gelişimsel Tarama Testi” uygulaması devam ediyor.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Bölümü akademisyenleri tarafından, Sıhhiye’de bulunan merkezde yüz yüze gerçekleştirilen testlerin sonucunda gelişim geriliği tespit edilen çocuklara, ev temelli bireysel eğitim programları hazırlanıyor ve gelişimleri yakından takip ediliyor. Tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilen uygulama Başkentli ailelerden de yoğun ilgi görüyor. 

1000 ÇOCUĞA ULAŞTI

2022 yılının ekim ayında başlayan ve 6-72 ay arasındaki çocukların gelişimlerinin değerlendirildiği proje 1000 çocuğa ulaştı. Tarama testine katılan çocukların durumlarına göre; uzmanlar tarafından gerekli yönlendirme ve değerlendirmeler yapıldı.

Kişisel bilgilerin ve verilerin gizli tutulduğu tarama hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar; “https://forms.ankara.bel.tr/gelisimsel-tarama-basvuru” adresi üzerinden başvuruda bulunabiliyor.  

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Koordinatörü Tuğba Nagehan Turpcu, “Büyükşehir Belediyesi ile Hacettepe Üniversitesi iş birliği ile 6-72 ay arasındaki çocuklara gelişimsel tarama testimiz devam ediyor. Başvuru yapmak isteyen aileler internet adresimiz üzerinden başvuru yapabilirler.

Ekim ayında başladığımız tarama testinden bugüne kadar yaklaşık 1000 çocuk yararlandı. Ailelerin yoğun ilgisi ile karşılaşıyoruz ve çalışmalarımız bu yönde devam edecek” açıklamasında bulundu.

Hacettepe Üniversitesi Okul Öncesi Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Şeymanur Battal ise şöyle konuştu:

“Projemizin amacı 6-72 aylık çocukların gelişimsel taramalarını gerçekleştirmek. Erken dönemlerle çocukların gelişimsel taramalarını belirlemek, herhangi olası bir riskin önceden farkına varmak çok önemli. Çünkü ilerleyen dönemlerde çocukların ilkokula geçtiğinde daha önceden önlemler alabilmek potansiyellerini daha ileriye taşımak anlamında çok kıymetli.

Bu sebeple de ulaşabildiğimiz tüm ailelerin çocuklarına gelişimsel tarama yapmayı amaçlıyoruz. Tarama sonucunda aileye çocuğun gelişimsel sürecine ilişkin bilgi veriliyor, riskli olan çocuklar gerekli birimlere yönlendiriliyor ve yine proje kapsamında geliştirilecek olan ev temelli aile destek programlarına dâhil ediliyorlar.”

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11 Oca 2023 - 16:25 - Belediyeler

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