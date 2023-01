11 Oca 2023 - 16:26- Sağlık

Sosyal Fobi Nedir? Kimler de Görülür? Neden Olur?

Her insan her ortamda rahat hareket edemez. Kimileri kalabalıkta, herhangi bir topluluk önünde her zamanki halini koruyup heyecan ve kaygıları en aza indirebilirken, kimileri de etraftakilerin kendisi hakkında düşündüklerini sorgulayarak kaygı boyutunu artırabilir.