Ankara Haber; Çankaya’da Plansız Yapılaşmaya Geçit Yok!

Türkiye’nin en büyük ilçelerinden birisi olan Çankaya’da hızlı kentleşme, altyapı ve plansız yapılaşma nedeniyle büyük sorun haline gelen gecekonduların yıkımına geçtiğimiz 2022 yılında da devam eden Çankaya Belediyesi, sağlıklı kentleşme çalışmalarına katkı sundu.

Tehlike arz eden, terk edilerek işgallere açık hale gelen ve harap halde bulunan gecekonduların tespitini yapan Çankaya Belediyesi 1 yıllık sürede, tehlike arz eden 765 gecekondunun yıkımını gerçekleştirdi.

İmar Kanununun 32. Maddesi uyarınca yapı ruhsatı bulunmadan ya da yapı ruhsatı ve eki mimari projeye aykırı olarak inşa edilen yapının verilen süre içerisinde uygun hale getirilmemiş 53 yapının yıkımını da gerçekleştiren Çankaya Belediyesi, görüntü kirliliğine neden olan 17 işgal yapının da kanunlar çerçevesinde yıkımını tamamladı. Resmi kurumlarla işbirliği halinde hareket etmeyi ihmal etmeyen Çankaya Belediyesi, 2022 yılında da yasal süreci işletti.