İtalya'ya 'Milli' Transfer...

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde Anadolu Üniversitesi'nde sol oyun kurucu olarak forma giyen ve A Milli Kadın Hentbol Takımı oyuncusu Ayşenur Sormaz, İtalya'nın Ariosto Pallamano Ferrara takımına transfer oldu.

Anadolu Üniversitesi'nde bu yıl oynadığı 9 maçta 51 gol kaydeden 22 yaşındaki Ayşenur Sormaz, Rize Ardeşen doğumlu ve daha önce EGO Spor, Muratpaşa Belediyespor takımlarında forma giydi. Ayşenur Sormaz son olarak A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın geçtiğimiz Ağustos ayında 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyon olan kadrosunda yer almıştı.

Transferi ile ilgili görüşlerini aktaran milli oyuncu Ayşenur Sormaz, "Yurt dışında forma giymek kariyerime olumlu katkılar sağlayacağı için benim öncelikli hedeflerimden biriydi. İtalya ligi de bu anlamda bana önemli kazanımlar sağlayacak buna eminim. Çok heyecanlıyım benim için güzel bir deneyim olacak. İtalya'da bir hentbolcu olarak ülkemi de iyi şekilde temsil etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım." şeklinde konuştu.

Seri A'da Securfox Ferrara adıyla mücadele eden Ariosto Pallamano Ferrara, 12 maçta 10 puanla 8. sırada yer alıyor.