Derya Bedavacı, Azer Bülbül'e selam çaktı! Derya Bedavacı Kimdir?

İSTANBUL (İGFA) - Azer Bülbül’ün yıllar önce söylediği söz ve müziği Doğu Kılıç’a ait olan şarkı, Derya Bedavacı yorumu ile yeniden hayat bulacak.

Murat Bedavacı’nın yeniden düzenlediği şarkıyı yeniden yorumlayarak merhum sanatçıya saygı duruşunda bulunan Derya Bedavacı, sıkı bir de Müslüm Gürses ve Sezen Aksu dinleyicisi.

90’lı yılların müziğini çok sevdiğini ve çok sık dinlediğini dile getiren melankoli kraliçesi, sosyo-kültürel seviyesi nerede olursa olsun kişilerin ortak özelliğinin hayatta yaşanılan acılar olduğunu belirtiyor.

Hüseyin Kemancı’nın yaylı kompozisyonunu üstlendiği şarkıda yaylılar İstanbul Strings tarafından çalındı.

Klarnette Kadir Sepetçi, udta Özdemir Güz, gitarda Ozan Kaplan, klavyede Gökçe Gök, perküsyonlar ve davulda Murat Bedavacı’nın eşlik ettiği Derya Bedavacı şarkıyla ilgili şunları söyledi:

“Azer Bülbül’den bildiğimiz bir şarkıyı tekrar yorumladım. Arasında okuduğum şiiri şarkıyı kaydederken, stüdyoda yazdım ve doğaçlama olarak şarkının içinde okudum, çok da yakıştığını düşünüyorum. Çok önceden planlanmış bir şarkıydı ancak bazı aksaklıklardan dolayı Ocak ayının ikinci haftasına nasip oldu. Kendi stüdyomuzda orkestra arkadaşlarımla kaydettik. Üzerine Hüseyin Kemancı’nın yazdığı yaylı kompozisyonuyla da son haline geldi.”