13 Oca 2023 - 11:22- Belediyeler G: 13 Oca 2023 - 11:23

Başkentin İyilik Hareketi “6 Milyon Tek Yürek” Devam Ediyor!

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Ankara Büyükşehir Belediyesinin “6 Milyon Tek Yürek” adıyla başlattığı dayanışma kampanyası yeni yılda da hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü olmaya devam ediyor.

Başkentin İyilik Hareketi “6 Milyon Tek Yürek” Devam Ediyor! mask
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https://ankaratekyurek.com/ adresi üzerinden “Su Ver” ve “Bilet Ver” kampanyaları yoğun ilgiyle sürerken dayanışma hareketi ile ihtiyaç sahiplerine 2022 yılında yaklaşık 12 milyon TL’lik destek yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatıldığı günden itibaren hem Türkiye’ye hem de dünyaya yayılan toplumsal dayanışma hareketi “6 Milyon Tek Yürek” kampanyası yeni yılda da devam ediyor.

Hayırsever vatandaşlar ve ihtiyaç sahipleri arasında dayanışma köprüsü kuran Büyükşehir Belediyesinin https://ankaratekyurek.com adresi üzerinden Mayıs 2020’de başlatılan dayanışma hareketi ile bugüne kadar yapılan toplam yardım tutarı ise 80 milyon TL’yi aşarken2022 yılında ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 12 milyon TL’lik destekte bulunuldu.

Hayırsever vatandaşlar 2022 yılında 105 bin 878 adet su faturası için 5 milyon 917 bin 316 TL öderken

“Bilet Ver” uygulaması ile de  4 bin 838 adet Ankarakart’a 605 bin 961 TL tutarında yükleme yapıldı. 

KAMPANYAYA DESTEK DEVAM EDİYOR

Sosyal belediyecilik anlayışı ile ihtiyaç sahiplerinin yanında olan örnek projelere imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında da hayırsever vatandaşlar tarafından yapılan yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor.

“6 Milyon Tek Yürek” kampanyası kapsamında hayata geçirilen “Bilet Ver” ile Ankarakartlara bakiye yüklemesi uygulaması devam ediyor. Son 3 ayda birden fazla yetersiz bakiye uyarısı alan ihtiyaç sahibi 4 bin 94 öğrenci ve 6 bin 670Ankarakart sahibi tespit edilerek kartları “Bilet Ver” kampanyasına tanımlandı.

Ayrıca, “Su Ver” üzerinden ihtiyaç sahibi vatandaşların su faturaları da ödenebiliyor.

# Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara “6 Milyon Tek Yürek”, ankara, https://ankaratekyurek.com/
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13 Oca 2023 - 11:22 - Belediyeler

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