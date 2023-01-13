13 Oca 2023 - 11:25- Belediyeler G: 13 Oca 2023 - 11:26

Ankara Haber; Pursaklar'da Bayat Ekmekler Çöpe Gitmiyor!

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Pursaklar Belediyesi, her gün yüzlerce ekmeğin çöpe gitmesinin önüne geçmek, besi hayvanlarının ve sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyacını karşılamak için bayat ekmek kutularını ilçe genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyor.
Ankara Haber; Pursaklar'da Bayat Ekmekler Çöpe Gitmiyor! mask
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Pursaklar Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında her gün yüzlerce ekmeğin çöpe gitmesinin önüne geçmek için ilçede her köşe başına bayat ekmek kutularını yerleştirmeye devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların bu kutulara erişimini kolaylaştırmak için yoğun mesai harcayarak, ilçedeki tüm cadde ve sokaklarda atık ekmek kutularını yaygınlaştırıp halkın bayat ekmeklerini çöpe değil, Atık Ekmek Toplama Kutularına atmalarına olanak sağlıyor. 

Ekmekler Sokak Hayvanları ve Besi Hayvanları İçin Kullanılıyor

Ekmekler yenilmediyse ya da bayatladıysa vatandaşlar tarafından bu kutulara bırakılan ekmekler, ekipler tarafından toplanarak, sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılıyor. Ayrıca besi hayvancılığı yapan vatandaşlar atık ekmek kutularında bayat ekmekleri toplayarak hayvanlarını besleyebilme imkânı buluyor.
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13 Oca 2023 - 11:25 - Belediyeler

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