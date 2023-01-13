13 Oca 2023 - 11:27- Belediyeler G: 13 Oca 2023 - 11:28

Ankara Haber; Kültür ve Sanata Dair Her Şey Pursaklar’da

ABONE OL Google News Sayfamız

Ocak Ayında 19 farklı kültür-sanat etkinliğini vatandaşlarla buluşturmaya devam eden Pursaklar Belediyesi, Ressam Haydar Akbulut'un yağlı boya resim sergisini Yaşam Merkezinde sanatseverlerle buluşturdu.
Ankara Haber; Kültür ve Sanata Dair Her Şey Pursaklar’da mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Sanata ve sanatçıya verdiği önemle tüm kesimlerin büyük takdirini kazanan Pursaklar Belediyesi, çocuk tiyatroları, sihirli kum etkinliği, botanik etkinliği, ahşap yakı sergisi, yeşilçam karikatür sergisi, âşıklar buluşması, tiyatro gösterisi, gençlik buluşmaları ve gezilerle dolu dolu Ocak ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Ressam Haydar Akbulut'un yağlı boya resimlerini, Pursaklar Yaşam Merkezinden düzenlenen sergiyle sanatseverlerin beğenisine sundu.

Sergi açılışına Pursaklar Belediye Başkan Yardımcısı Gürhan Yüzbaşı ile birlikte katılan Ressam Haydar Akbulut, kaleme aldığı resimlerin hikâyesini tek tek vatandaşlarla paylaştı. 

‘‘Ressam Haydar Akbulut tarafından ortaya konan birbirinden değerli çizimleri Pursaklar Yaşam Merkezimizde sanatseverlerimizle buluşturduk’’

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin liderliğinde Pursaklar’ı kültür ve sanatta zirveye taşıdıklarını ifade eden Başkan Yardımcısı Gürhan Yüzbaşıoğlu; ‘‘Her ay gerçekleştirmiş olduğumuz Kültür ve Sanat etkinliklerimizle ilçemizdeki sosyal yaşamı sürekli canlı tutuyoruz. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz etkinlik kapsamında değerli ressamımız Haydar Akbulut tarafından ortaya konan birbirinden değerli çizimleri Pursaklar Yaşam Merkezimizde sanatseverlerimizle buluşturduk. Hemşehrilerimizin resim sergisine yoğun ilgi göstermesi bizleri memnun ediyor. Halkımızın teveccühüne mazhar olmak için sanat dolu günlerde vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz’’ dedi. 
# ankara, ankara pursaklar, pursaklar belediyesi, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Pursaklar'da Bayat Ekmekler Çöpe Gitmiyor! mask
Ankara Haber; Pursaklar'da Bayat Ekmekler Çöpe Gitmiyor!
Ankara Haber: Başkanı Murat Ercan’dan Öğrencilere Akıllı Kalem Sürprizi... mask
Ankara Haber: Başkanı Murat Ercan’dan Öğrencilere Akıllı Kalem Sürprizi...
Etimesgut Belediyesi Hangi Parti 2023! Belediye Başkanı Kimdir? Etimesgut Belediye Başkanı hangi parti? mask
Etimesgut Belediyesi Hangi Parti 2023! Belediye Başkanı Kimdir? Etimesgut Belediye Başkanı hangi parti?
Ankara Haber; Pursaklar'da Liseler Arası Karikatür Şiir Deneme ve Karakalem Resim Yarışması mask
Ankara Haber; Pursaklar'da Liseler Arası Karikatür Şiir Deneme ve Karakalem Resim Yarışması
Ankara Haber; Çankaya’da Plansız Yapılaşmaya Geçit Yok! mask
Ankara Haber; Çankaya’da Plansız Yapılaşmaya Geçit Yok!
Ankara Haber; Başkan Ercan’dan Üniversiteye Hazırlanan Sincan'lı Gençlere Destek! mask
Ankara Haber; Başkan Ercan’dan Üniversiteye Hazırlanan Sincan'lı Gençlere Destek!
Ankara Haber; Akyurt’ta Kırsal Destek Başvuruları Başladı! mask
Ankara Haber; Akyurt’ta Kırsal Destek Başvuruları Başladı!
Ankara Haber; Pursaklar'da Kursiyerlerin Kaleminden Yeşilçam Karikatürü... mask
Ankara Haber; Pursaklar'da Kursiyerlerin Kaleminden Yeşilçam Karikatürü...
Ankara Haber; Pursaklar’ın Gençleri Milletin Evinde... mask
Ankara Haber; Pursaklar’ın Gençleri Milletin Evinde...
Ankara Haber; Geri Dönüşümde Öncü Belediye Altındağ Belediyesi... mask
Ankara Haber; Geri Dönüşümde Öncü Belediye Altındağ Belediyesi...
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Pursaklar'da Bayat Ekmekler Çöpe Gitmiyor! mask
Ankara Haber; Pursaklar'da Bayat Ekmekler Çöpe Gitmiyor!
Başkentin İyilik Hareketi “6 Milyon Tek Yürek” Devam Ediyor! mask
Başkentin İyilik Hareketi “6 Milyon Tek Yürek” Devam Ediyor!
Ankaralılar Yenilenmiş Aşti'yi Çok Sevdi... mask
Ankaralılar Yenilenmiş Aşti'yi Çok Sevdi...
Ankara Haber: Başkanı Murat Ercan’dan Öğrencilere Akıllı Kalem Sürprizi... mask
Ankara Haber: Başkanı Murat Ercan’dan Öğrencilere Akıllı Kalem Sürprizi...
Ankara Haber; Pursaklar'da Liseler Arası Karikatür Şiir Deneme ve Karakalem Resim Yarışması mask
Ankara Haber; Pursaklar'da Liseler Arası Karikatür Şiir Deneme ve Karakalem Resim Yarışması
Ankara Haber: Kütüphane ve Çalışma İstasyonları Başkentli Öğrencileri Bekliyor! mask
Ankara Haber: Kütüphane ve Çalışma İstasyonları Başkentli Öğrencileri Bekliyor!
Ankara Haber; Başkan Ercan’dan Üniversiteye Hazırlanan Sincan'lı Gençlere Destek! mask
Ankara Haber; Başkan Ercan’dan Üniversiteye Hazırlanan Sincan'lı Gençlere Destek!
Ankara Haber; Çankaya’da Plansız Yapılaşmaya Geçit Yok! mask
Ankara Haber; Çankaya’da Plansız Yapılaşmaya Geçit Yok!
Ankara Haber; Akyurt’ta Kırsal Destek Başvuruları Başladı! mask
Ankara Haber; Akyurt’ta Kırsal Destek Başvuruları Başladı!
Ankara Haber; Pursaklar'da Kursiyerlerin Kaleminden Yeşilçam Karikatürü... mask
Ankara Haber; Pursaklar'da Kursiyerlerin Kaleminden Yeşilçam Karikatürü...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Pursaklar'da Bayat Ekmekler Çöpe Gitmiyor! mask
Ankara Haber; Pursaklar'da Bayat Ekmekler Çöpe Gitmiyor!
Başkentin İyilik Hareketi “6 Milyon Tek Yürek” Devam Ediyor! mask
Başkentin İyilik Hareketi “6 Milyon Tek Yürek” Devam Ediyor!
Ankara Pursaklar İlçesi Nerede Nasıl Gidilir? Pursaklar Ne Zaman İlçe Oldu? Pursaklar ismi nereden gelir? mask
Ankara Pursaklar İlçesi Nerede Nasıl Gidilir? Pursaklar Ne Zaman İlçe Oldu? Pursaklar ismi nereden gelir?
Ankaralılar Yenilenmiş Aşti'yi Çok Sevdi... mask
Ankaralılar Yenilenmiş Aşti'yi Çok Sevdi...
Ankara Haber: Başkanı Murat Ercan’dan Öğrencilere Akıllı Kalem Sürprizi... mask
Ankara Haber: Başkanı Murat Ercan’dan Öğrencilere Akıllı Kalem Sürprizi...
Etimesgut Belediyesi Hangi Parti 2023! Belediye Başkanı Kimdir? Etimesgut Belediye Başkanı hangi parti? mask
Etimesgut Belediyesi Hangi Parti 2023! Belediye Başkanı Kimdir? Etimesgut Belediye Başkanı hangi parti?
Ankara Altındağ’daki Pazar Yerleri Açıklandı! Altındağ’da Hangi Gün Pazar Kuruluyor? Altındağ Pazar Yerleri… mask
Ankara Altındağ’daki Pazar Yerleri Açıklandı! Altındağ’da Hangi Gün Pazar Kuruluyor? Altındağ Pazar Yerleri…
Ankara Yenimahalle İlçesi Nerede Nasıl Gidilir? Yenimahalle İlçesinde Gezilecek Görülecek Tarihi Yerler! mask
Ankara Yenimahalle İlçesi Nerede Nasıl Gidilir? Yenimahalle İlçesinde Gezilecek Görülecek Tarihi Yerler!
Ankara’da Büyük Şenlik Var! Doğu ve Güneydoğu Mutfağı Önünüze Serilecek! Doğu ve Güneydoğu Gastronomi Yemek Şenliği Başlıyor... mask
Ankara’da Büyük Şenlik Var! Doğu ve Güneydoğu Mutfağı Önünüze Serilecek! Doğu ve Güneydoğu Gastronomi Yemek Şenliği Başlıyor...
Ankara Haber; Pursaklar'da Liseler Arası Karikatür Şiir Deneme ve Karakalem Resim Yarışması mask
Ankara Haber; Pursaklar'da Liseler Arası Karikatür Şiir Deneme ve Karakalem Resim Yarışması

13 Oca 2023 - 11:27 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL