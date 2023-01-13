Ankara Haber; Kültür ve Sanata Dair Her Şey Pursaklar’da

Sanata ve sanatçıya verdiği önemle tüm kesimlerin büyük takdirini kazanan Pursaklar Belediyesi, çocuk tiyatroları, sihirli kum etkinliği, botanik etkinliği, ahşap yakı sergisi, yeşilçam karikatür sergisi, âşıklar buluşması, tiyatro gösterisi, gençlik buluşmaları ve gezilerle dolu dolu Ocak ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Ressam Haydar Akbulut'un yağlı boya resimlerini, Pursaklar Yaşam Merkezinden düzenlenen sergiyle sanatseverlerin beğenisine sundu.

Sergi açılışına Pursaklar Belediye Başkan Yardımcısı Gürhan Yüzbaşı ile birlikte katılan Ressam Haydar Akbulut, kaleme aldığı resimlerin hikâyesini tek tek vatandaşlarla paylaştı.

‘‘Ressam Haydar Akbulut tarafından ortaya konan birbirinden değerli çizimleri Pursaklar Yaşam Merkezimizde sanatseverlerimizle buluşturduk’’

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin liderliğinde Pursaklar’ı kültür ve sanatta zirveye taşıdıklarını ifade eden Başkan Yardımcısı Gürhan Yüzbaşıoğlu; ‘‘Her ay gerçekleştirmiş olduğumuz Kültür ve Sanat etkinliklerimizle ilçemizdeki sosyal yaşamı sürekli canlı tutuyoruz. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz etkinlik kapsamında değerli ressamımız Haydar Akbulut tarafından ortaya konan birbirinden değerli çizimleri Pursaklar Yaşam Merkezimizde sanatseverlerimizle buluşturduk. Hemşehrilerimizin resim sergisine yoğun ilgi göstermesi bizleri memnun ediyor. Halkımızın teveccühüne mazhar olmak için sanat dolu günlerde vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz’’ dedi.