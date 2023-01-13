13 Oca 2023 - 20:46- Dünya

İsveç'teki eylemlere suç duyurusu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, İsveç'in başkenti Stockholm'de PKK destekçisi olduğu belirtilen kişilerin Perşembe günü yaptığı eylemde, "Cumhurbaşkanı'nı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle" Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.