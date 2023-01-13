13 Oca 2023 - 20:46- Dünya G: 13 Oca 2023 - 20:47

İsveç'teki eylemlere suç duyurusu!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, İsveç'in başkenti Stockholm'de PKK destekçisi olduğu belirtilen kişilerin Perşembe günü yaptığı eylemde, "Cumhurbaşkanı'nı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle" Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
İsveç'teki eylemlere suç duyurusu! mask
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ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsveç'in Stokholm kentinde,terör örgütü PKK tarafından organize edildiği anlaşılan gösterilerde, Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle failler hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerini kullandı.

13 Oca 2023 - 20:46 - Dünya

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