14 Oca 2023 - 10:14- Belediyeler G: 14 Oca 2023 - 10:15

Ankara Polatlı Fatih Sultan Mehmet Kültür Merkezi’nde Çalışmalar Devam Ediyor...

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İnşaatı yüzde 40 seviyelerindeyken Ankara Büyükşehir Belediyesine devredilen Polatlı Fatih Sultan Mehmet Kültür Merkezi’nin tamamlanması için çalışmalar devam ediyor.
Ankara Polatlı Fatih Sultan Mehmet Kültür Merkezi’nde Çalışmalar Devam Ediyor... mask
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Çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak 6 bin 600 metrekarelik tesisin 2023 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor. Ulaşımdan altyapıya, yeşil alanlardan sosyal tesislere kadar birçok projeyi Başkente kazandıran Ankara Büyükşehir Belediyesi, geçmişte inşaatına başlanan ancak yarım kalan ya da atıl duruma gelen projeleri de tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Polatlı Belediyesi tarafından yıllar önce temeli atılarak inşaat çalışmalarına başlanan Fatih Sultan Mehmet Kültür Merkezi için harekete geçti.

İnşaatı yüzde 40 seviyelerindeyken, 2021 yılında yapılan protokolle ABB’ye devredilen tesisin tamamlanması için çalışmalar başladı. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmaların tamamlanmasının ardından toplamda 6 bin 600 metrekare alana sahip olan merkez, ilçedeki sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Tesisin 2023 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor. 

POLATLI HALKININ KÜLTÜR VE SANAT HAYATINA RENK KATACAK

87 milyon 948 bin TL’lik sözleşme bedeliyle yapımına başlanan proje; 7’den 70’e tüm Polatlı halkının kültür ve sanat hayatına renk katacak şekilde hazırlandı.

511 kişilik gösteri, konferans ve tiyatro salonunun yapılacağı projede; açık ile kapalı fuaye alanları, spor salonu ve birçok sosyal donatı yer alacak. Ayrıca, biri 42 araç kapasiteli kapalı diğeri 21 araç kapasiteli açık olmak üzere 2 otopark da yapılarak hizmete sunulacak.

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14 Oca 2023 - 10:14 - Belediyeler

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