Ankara'ya O Araçların Girişi Yasaklandı! BüyükŞehir Tek Tek Açıkladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentte trafik güvenliğini ve düzenini sağlamak için bir dizi tedbir aldı. Bu tedbirler kapsamında, diğer illerden gelen tehlikeli madde taşıyan araçların şehir içinden sabah 06:00 ile akşam 22:00 saatleri arasında geçişi yasaklanmıştır. Yasaklanan zaman diliminde geçecek araçların Ankara çevre yolunu kullanmaları gerekmektedir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent trafiğinin daha düzenli ve konforlu olmasını sağlamak için çalışmalarına aralıksız devam ederken bir yandan da trafik güvenliğinin sağlanması için aldığı yeni kararları hayata geçiriyor.

“Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması” (ADR) doğrultusunda UKOME tarafından alınan kararla; yanıcı, patlayıcı ve radyoaktif madde taşıma yetki belgesi almış araçların, şehir dışından gelip şehir içinden geçişleri saat 06.00-22.00 arasıyasaklanırken bu zaman aralığında geçecek araçların çevre yolunu kullanma zorunluluğu getirildi.

GÜZERGÂH İZİN BELGESİ ŞARTI

Yeni düzenlemeyle birlikte tehlikeli madde taşımacılığı yapan sürücüler Ankara’da bazı cadde ve bulvarlara giriş yapamayacak. Güvenlik tedbirleri doğrultusunda söz konusu araçların giriş yapamayacağı güzergâhlarise şöyle belirlendi;

-Atatürk Bulvarı,

-Cinnah Caddesi,

-GMK Bulvarı,

-Ziya Gökalp Caddesi,

-Meşrutiyet Caddesi,

-Mithat Paşa Caddesi,

-Milli Müdafaa Caddesi,

-Kumrular Caddesi,

-Necatibey Caddesi,

-Dikmen Caddesinin Genel Kurmay Kavşağı ile Polisevi Kavşağı arası,

-Cemal Gürsel Caddesi,

-Çankırı Caddesi,

-Çankaya Caddesi,

-İnönü Bulvarı,

-Tıp Fakültesi Caddesi,

-Olgunlar Caddesi,

-Dr. Mediha Eldem Caddesi.

Şehir merkezine gündüz saatlerinde girme mecburiyeti bulunan tehlikeli madde taşıyan araç sürücülerinin ise ABB Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından verilecek “güzergâh izin belgesi” almaları şartı aranacak. Bu araçları kullanan sürücülere trafiğin yoğun olmadığı 10.00-16.00 saatleri arasında izin verilecek ve bu konuda Emniyet Trafik Denetim Birimleri bilgilendirilecek.