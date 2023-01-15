15 Oca 2023 - 15:01- Belediyeler G: 15 Oca 2023 - 15:02

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin “Şiir Gibi Şehir” Uygulaması Devam Ediyor...

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda koltuğuna oturan minik Esila’ya verdiği söz üzerine başlatılan “Şiir Gibi Şehir” uygulaması devam ediyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin “Şiir Gibi Şehir” Uygulaması Devam Ediyor... mask
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Belediye binasının girişine konulan ekran ve oluşturulan Telegram hesabı üzerinden paylaşılan şiirler sayesinde hem personel hem de vatandaşlar güne yüksek motivasyonla başlıyor. 

Başkentliler ve Ankara Büyükşehir Belediyesi personeli artık güne şiir ile başlıyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda koltuğunu devrettiği minik Esila’ya verdiği sözü tutan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hem personeli hem de vatandaşları her gün yeni bir şiirler buluşturmaya devam ediyor. 

AMAÇ YÜKSEK MOTİVASYON

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen, “Şiir Gibi Şehir” uygulaması kapsamında belediye binasının girişine konulan ekran sayesinde personel her gün farklı bir şairin şiiriyle güne başlıyor.

Ayrıca günün şiiri oluşturulan  https://t.me/abbsiirgibisehir Telegram hesabından da vatandaşlarla paylaşılıyor.
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15 Oca 2023 - 15:01 - Belediyeler

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