Türkiye’de en çok tutulan takım hangisi? Şampiyon Kim Olacak...

İSTANBUL (İGFA) - Kamuoyu araştırması 4-11 Ocak 2023 tarihleri arasında 15 yaş üzeri, Türkiye genelinde bin 502 kişinin katılımı ile online araştırma platformu benderimki.com üzerinde gerçekleştirildi.

Araştırmaya katılan taraftarların dağılımını incelediğimizde ‘3 Büyükler’ olarak adlandırılan İstanbul takımlarının taraftarları, katılımcıların oldukça büyük bir kısmını oluşturuyor.

Katılımcıların yüzde 37’si Galatasaray’lı, yüzde 32’si Fenerbahçe’li ve yüz 19’u Beşiktaş’lı. Anadolu kulüplerimizden en çok katılım gösteren taraftarlar ise yüzde 4 ile Trabzonspor oldu. Geriye kalan yüzde 8’lik taraftar ise diğer takımları destekleyenlerden oluştu.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA 'EZELİ RAKİPLER' ÖNE ÇIKTI

2022-2023 futbol sezonunun ilk devresinin tamamlanmasına sayılı günler kala, takımlar şampiyonluk için yarışırken aynı heyecan taraftarları da sarmış durumda.

Peki, katılımcıların bu sezon ki en büyük şampiyonluk adayı kim oldu?

Okan Buruk yönetiminde son haftalarda ligde fırtına gibi esen Galatarasay, %42’lik oranıyla ilk sırayı alırken, sezon başında takımın başına Jorge Jesus’u getiren ve Avrupa’da da yoluna devam eden Fenerbahçe ise %41’lik oranıyla 2. sırayı aldı. ’luk oranıyla ise Beşiktaş 3. favori konumunda.

Bu soruya verilen cevapları daha detaylı incelediğimizde, tuttuğumuz takımlara olan sevgimizin ne derece büyük olduğu gerçeği bir kez daha ortaya çıkıyor. Araştırmaya katılanların %76’sı takımının durumu ne olursa olsun sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldıracağını düşünüyor. Sevdiği takımı her zaman şampiyon gören katılımcıları hariç tutarak kalan kişilerin tahminlerine baktığımızda, Fenerbahçe %48’lik oranla şampiyonluk yarışında öne çıkıyor. Galatasaray %37 ile Fenerbahçe’yi takip ederken, Beşiktaş ve Trabzonspor’u öne çıkaranların oranı ise %4.

KÜME DÜŞMEYE EN YAKIN ADAYLAR!

Devre arası itibariyle katılımcıların %31’i ligin yeni ekibi Ümraniyespor’un küme düşmeye en yakın aday olduğunu belirtirken, %30’u ise sene başında süper lige yükselen bir diğer ekip olan İstanbulspor’un ligde tutunamayacağını belirtiyor. %6’lık oy oranlıyla 3. aday ise Giresunspor oldu.

Bu sonuçlar, sezon başında lige yeni yükselen takımların başarılı olma ihtimalinin kamuoyu gözünde daha az olduğunu gösteriyor.

EN BAŞARILI TEKNİK DİREKTÖR KİM?

Katılımcıların, sezonun şu ana kadar ki bölümü için en başarılı teknik direktör tahminlerini incelediğimizde ilginç sonuçlar ortaya çıktı! Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jorge Jesus, %36’lık oy oranıyla katılımcıların en büyük adayı durumunda, Okan Buruk %26’lık oranıyla 2. sırayı alırken, Beşiktaş ile 2. kez bir maceraya başlayan Şenol Güneş ile 3. sırayı aldı.

TRANSFER DEDİKODULARI HEYECANLANDIRIYOR!

Süper Lig’de devre arası transfer dönemi 12 Ocak’ta başlayacak. Devre arası itibariyle hangi takımın daha fazla transfere ihtiyacı olduğunu taraftarlara sorduk.

Sezonun ilk yarısında beklentilerin arkasında kalan Beşiktaş %24’lük oranıyla en çok transfer ihtiyacı olan takım olarak görülüyor. Fenerbahçe ve Galatasaray ’lik oranlarıyla Beşiktaş’ı takip ediyor. Bu kulüplerin bütçeleri itibariyle daha fazla transfer yapması olağan duruyor. Fakat hem UEFA’nın hem de Türkiye Futbol Federasyonu’nun koyduğu finansal kurallar ve son 1 senedeki döviz artışları nedeniyle transfer sezonu görülen ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleşmeyebilir.

2022-2023 sezonunun kalanı için Süper Lig takımlarının harcama limitleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 11 Ocak’ta açıklandı1. En yüksek limite sahip takımlar sırasıyla; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş oldu. Katılımcılar tarafından da en çok transfere ihtiyacı olan takımlar “3 Büyükler” olarak belirtilmişti. Taraftarların beklentilerini karşılayabilmeleri açısından bu 3 takımın transfere harcayacağı bütçeler de merak konusu.

EN KEYİFLE İZLEDİĞİMİZ LİG HANGİSİ?

Taraftarın izlemekten en çok keyif aldığı ligler arasında İngiltere Premier Lig %64’lük oranıyla ilk sırayı alırken, Türkiye Süper Ligi %48 ile 2. sırada. İspanya La Liga ise %33 ile 3. sırada yer alıyor.

LİGİMİZİN SEVİYESİNİ NASIL YÜKSELTEBİLİRİZ?

Uzun yıllardır Avrupa’da başarıya hasret kaldığımız bu dönemlerde, kamuoyunda ligimizin kalitesi tartışılacak duruma geldi. Çoğu zaman Avrupa Liglerinde oynanan futbolu gıptayla izlediğimiz ise acı bir gerçek. Biz de katılımcılara bu liglerin seviyesine yükselmemiz için en önemli etkenlerin neler olduğunu sorduk.

YABANCI SINIRI KAÇ OLMALI?

Geçtiğimiz sene Türkiye Futbol Federasyonu tarafından alınan karar ile yabancı sınırı konusu tekrar gündeme geldi. Federasyon kararı gereği bir takımda sahaya çıkabilecek yabancı sayısı 8’e düşürüldü. Mevcut durumda her takımın kadrosunda 14 yabancı futbolcu bulunabiliyorken bu karar kulüplerin oldukça tepkisini çekti. Biz de kamuoyunun bu konuda ne düşündüğünü sorduk.

Katılımcıların verdiği cevapların ortalaması 9 yabancı olarak dikkat çekiyor. Bu sonuç da federasyonun kararını destekler nitelikte. Yabancı sayısının sınırsız olması gerektiğini belirtenlerin oranı olurken, %1’lik kesim ise takımlarda hiç yabancı oyuncu bulunmasını istemiyor.

3 BÜYÜK TAKIM GEÇEN SEZON NEDEN BAŞARISIZ OLDU?

3 Büyükler olarak adlandırılan, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, şampiyonluk parolasıyla çıktıkları 2021/2022 sezonunda mutlu sona ulaşamadı. Katılımcıların 3 büyüklerin şampiyon olamaması ilgili yorumları ise; %27’si etkisiz futbolcu performansları nedeniyle başarısız olduklarını düşünürken, ’i kadroların yetersiz olduğunu düşün düşünüyor. Hakem performanslarından dolayı başarısız olduğunu düşünenlerin oranı ise oldu.

ANADOLU TAKIMLARINDAN BİRİNİ DESTEKLER MİSİN?

Türkiye’de futbol ortamının değişip daha iyiye gidebilmesi için futbolun tüm paydaşlarının elinden geleni yapması gerekiyor. Futbolun en büyük paydaşı ise hiç kuşkusuz taraftarlar. Peki, taraftarlar Türkiye’de futbol ortamının değişmesi için 1 sezonluğuna bile olsa Anadolu takımlarını desteklemeye sıcak bakıyor mu?

MESSİ Mİ RONALDO MU?

21. Yüzyılın en büyük 2 futbolcusu olarak gösterilen Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, tarihte eşine kolay rastlanmayacak bir rekabete imza attılar.

Dünyada yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon D’or ödüllerine baktığımızda rekabetin ne denli büyük bir seviyeye çıktığını görüyoruz. 2008 yılından itibaren verilen ödüllerde, 7 sene Messi, 5 sene de Ronaldo kazandı. Son 15 yılda bu ikilinin ödülü alamadığı yalnızca 2 yıl oldu.

Katılımcıların %54’ü Ronaldo tercihinde bulunurken, %46’sı ise Messi’nin daha iyi olduğunu düşünüyor.

TARİHİN EN İYİ FUTBOLCUSU KİM?

Futbol tarihi boyunca her dönemde kendine hayran bırakan futbolcular çıktı. Kendi dönemlerinin en iyileri olan futbolcuları, farklı dönemin en iyileri ile kıyaslamak oldukça ilginç sonuçlar ortaya çıkardı.

Katılımcıların %31’ine göre tarihin en iyi futbolcusu Pele olurken, %28’lik oranıyla Cristiano Ronaldo 2. sırada yer aldı. Futbolun global anlamda dünyada ses getirmesini sağlayan en büyük yeteneklerden olan Maradona ise ’lik oy alırken, Ronaldo ile birlikte günümüzün bir diğer starı olan Lionel Messi ise ’lık oranıyla 4. sırada yerini aldı.

Dünya futbol tarihinde öne çıkan futbolcuları değerlendirmişken, Türk futbolu için de kendine hayran bırakan yıldızları anmadan geçmek olmazdı! Peki, ülkemizin futbol tarihinin en değerli oyuncuları nasıl sıralandı.

Katılımcıların %25’i Galatasaray’ın efsane kaptanı ve “Taçsız Kral” lakaplı Metin Oktay’ın Türk futbol tarihinin en iyi futbolcusu olduğunu düşünüyor. ’ü Beşiktaş efsanesi Sergen Yalçın ismini verirken, Fenerbahçe’nin unutulmaz kaptanı Lefter Küçükandonyadis ise ile 3. sırayı aldı.