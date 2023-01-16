Ankara Haber: Pursaklar’da Yeni Yılın İlk Ayında Dolu Dolu Tiyatro...

679 sandalyesi ile Ankara’nın en büyük sahnesi olma özelliğini taşıyan ve 200 metre kare sahne alanı ile ülke standartlarında en büyükleri arasında yerini alan Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde birbirinden güzel oyunlarla tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor.

‘‘Her ayda olduğu gibi Ocak ayında da sanatla ve kültürle dolu dolu bir ayı yaşıyoruz’’

Pursaklar’ı sanat ve kültürle anılan bir şehir haline dönüştürdüklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Her ayda olduğu gibi Ocak ayında da sanatla ve kültürle dolu dolu bir ayı yaşıyoruz. Tiyatro salonumuz açıldığı günden bu yana ilçemizde büyük bir ilgi gördü. Âşık Veysel’in hayatını konu alan tiyatro gösterisindeki hemşehrilerimizin yoğun katılımı da bu görüşümüzü kuvvetli bir şekilde destekliyor. Sanatta öncü bir Pursaklar için her zaman çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.

Tiyatro oyunları ile sanatseverlere hizmet veren Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi, Âşık Veysel tiyatro gösterisi ile Ocak ayına başlarken Windsor’un Şen Kadınları, Roma Hamamı, İkinci Bahar, Mahşer-i Cümbüş ve Her Aşk Biraz Komiktir tiyatro oyunları vatandaşlarla buluşacak.