16 Oca 2023 - 11:53- Belediyeler G: 16 Oca 2023 - 11:54

Ankara Haber: Pursaklar’da Âşıklar Buluşması...

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2023 Âşık Veysel yılı münasebetiyle Pursaklar Belediyesi tarafından organize edilen ve ülkenin dört bir yanında gelen âşıklar, Pursaklar'da atıştı.
Ankara Haber: Pursaklar’da Âşıklar Buluşması... mask
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Âşık Veysel Yılı ilan edilen 2023 yılında Pursaklar Belediyesi, vefatının 50.yıl dönümü münasebetiyle Âşık Veysel anısına Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde düzenlenen Âşıklar Buluşmasında âşıklar atıştı.

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Âşıklar Buluşması atışmasına Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız katılım sağlarken, yöresel türkülerinde söylendiği buluşmada, âşıkların atışmaları büyük bir beğeniyle izlendi. 

‘‘Mekânlar, âşıkların gönüllere dokunan sesi, sazı ve sözü olmasa çokta bir anlam ifade etmez’’

Programın ardından açıklama yapan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Kültür ve sanat dünden bugüne, bugünden yarına bir süreç izliyor. Bugünü gelecek kuşaklara aktarabilmek için dünün ustalarını hatırlamak gerekiyor. Bizlerde 2023 Aşık Veysel Yılı ilan edilmesi üzerine Aşıklar Buluşması düzenledik. Elbette mekânları en güzel şekilde hazırlamakla mükellefiz. Ama âşıkların gönüllere dokunan sesi, sazı ve sözü olmasa çokta bir anlam ifade etmez.

İlk günden itibaren kültürü ve sanatı gelecek kuşaklara aktarabilmenin zeminin oluşturmak için çalışıyoruz. Gençlere, sanata, spora ve kültüre önem veriyoruz. Bunun karşılığını da inşallah yıllar sonra alacağız. Memleketin farklı şehirlerinden gelip bugün bizlerle beraber olan âşıklarımıza ve tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum’’ dedi.

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16 Oca 2023 - 11:53 - Belediyeler

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