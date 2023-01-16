Ankara Haber: Rengârenk Deniz Canlıları Keçiören’de...

Tesiste ziyaretçiler koi balıklarını elleriyle besleme imkânı da buluyor. Aileleri çocuklarıyla birlikte haftanın 7 günü açık olan ve ücretsiz hizmet veren devasa akvaryuma davet eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ‘’Deniz dünyamızda binlerce tür canlı bulunuyor. Çocuklarımız burayı gezerken deniz ve okyanus âleminde büyülü bir yolculuk yapma fırsatı buluyor.

Ziyaretçilerimiz koi balıklarını elleriyle besleyebilsin diye bir de dokunma havuzu yaptık. Deniz Dünyası yeni canlılarımızla ve yeni dekoruyla çocuklarımıza ve ailelerimize ücretsiz hizmet veriyor.” dedi.​