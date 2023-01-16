16 Oca 2023 - 16:21- Belediyeler

Ankara Haber: Rengârenk Deniz Canlıları Keçiören’de...

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Keçiören Belediyesi Deniz Dünyası’ndaki rengârenk canlılar çocuklar ve aileler için vazgeçilmez gezi durağı olmaya devam ediyor. Burası deniz ve okyanus canlılarını görmek isteyen sualtı meraklılarını irili ufaklı binlerce tür su altı canlısı karşılıyor.
Ankara Haber: Rengârenk Deniz Canlıları Keçiören’de... mask
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Tesiste ziyaretçiler koi balıklarını elleriyle besleme imkânı da buluyor. Aileleri çocuklarıyla birlikte haftanın 7 günü açık olan ve ücretsiz hizmet veren devasa akvaryuma davet eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ‘’Deniz dünyamızda binlerce tür canlı bulunuyor. Çocuklarımız burayı gezerken deniz ve okyanus âleminde büyülü bir yolculuk yapma fırsatı buluyor.

Ziyaretçilerimiz koi balıklarını elleriyle besleyebilsin diye bir de dokunma havuzu yaptık. Deniz Dünyası yeni canlılarımızla ve yeni dekoruyla çocuklarımıza ve ailelerimize ücretsiz hizmet veriyor.” dedi.​
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16 Oca 2023 - 16:21 - Belediyeler

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