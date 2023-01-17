17 Oca 2023 - 09:59- Sağlık G: 17 Oca 2023 - 10:04

Kolon Kanseri Nedir? Nelere Dikkat Edilmeli? Nasıl Tedavi Edilir?

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Kolon kanseri, kalın bağırsakta (kolon) başlayan bir kanser türüdür. Kolon, sindirim sisteminin son kısmıdır. Kolon kanseri tipik olarak yaşlı ve yetişkinleri etkiler, ancak her yaşta görülebilir. Genellikle kolonun içinde oluşan polip adı verilen küçük, kanserli olmayan (iyi huylu) hücre kümeleri olarak başlar. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Oğuzhan Karatepe konu hakkında bilgiler verdi. 
Kolon Kanseri Nedir? Nelere Dikkat Edilmeli? Nasıl Tedavi Edilir? mask
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Zamanla bu poliplerden bazıları kolon kanserine dönüşebilir. Polipler küçük olabilir ve varsa bile çok az semptom üretebilir. Bu nedenle doktorlar, polipleri kansere dönüşmeden önce tespit edip çıkararak kolon kanserini önlemeye yardımcı olmak için düzenli tarama testleri önermektedir. 

Kolon kanseri gelişirse, onu kontrol etmeye yardımcı olacak cerrahi, radyasyon tedavisi ve kemoterapi, hedefe yönelik tedavi ve immünoterapi gibi ilaç tedavileri dahil olmak üzere birçok tedavi mevcuttur. Kolon kanseri bazen kolon kanseri ile rektumda başlayan rektum kanserini birleştiren bir terim olan kolorektal kanser olarak adlandırılır. 

Belirtileri Şöyledir; 

*İshal veya kabızlık dahil olmak üzere bağırsak alışkanlıklarınızda kalıcı bir değişiklik veya dışkı kıvamında bir değişiklik 

*Dışkıda rektal kanama veya kan 

*Kramp, gaz veya ağrı gibi kalıcı karın rahatsızlığı 

*Bağırsaklarınızın tamamen boşalmadığı hissi 

*Zayıflık veya yorgunluk 

*Açıklanamayan kilo kaybı 

Kolon kanseri olan birçok kişi, hastalığın erken evrelerinde hiçbir belirti yaşamaz. Semptomlar ortaya çıktığında, kanserin boyutuna ve kalın bağırsağınızdaki konumuna bağlı olarak muhtemelen değişiklik gösterecektir. 

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17 Oca 2023 - 09:59 - Sağlık

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