17 Oca 2023 - 11:09- Belediyeler G: 17 Oca 2023 - 11:10

Ankara Haber: Çankayalı Miniklere Diş Taraması...

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Sosyal Belediyecilik anlayışı ile hareket eden Çankaya Belediyesi her kesimden insana hizmet sunmaya devam ediyor. ‘Biz En Çok Çocukların Belediyesiyiz’ sloganıyla çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesinin oyunevlerinde eğitim gören çocuklara diş taraması yapıldı.
Ankara Haber: Çankayalı Miniklere Diş Taraması... mask
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Çankaya Belediyesinin Cebeci, Bayraktar ve Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezinde yar alan oyun evlerinde eğitim gören çocuklara diş hekimi tarafından diş taraması yapıldı. Belediyenin özel sağlık kuruluşlarında önemli oranda  indirim sağlayan Sağlık Kart protokolü çerçevesinde Dent Hospital hekimleri oyun evlerindeki minikleri ağız ve diş sağlığı kontrolünden geçirdi. 

Gelişim çağındaki çocuklara yönelik gerçekleştirilen diş taramasının ardından velilere bilgiler veren hekimler, dikkat edilmesi gereken hususları ebeveynlerle paylaştı. Oyun evlerindeki tüm çocuklara ücretsiz gerçekleştirilen diş taramasının ardından çocuklara diş fırçası, diş macunundan oluşan sağlık seti hediye edildi.
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17 Oca 2023 - 11:09 - Belediyeler

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