Ankara Haber: Çankayalı Miniklere Diş Taraması...

Çankaya Belediyesinin Cebeci, Bayraktar ve Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezinde yar alan oyun evlerinde eğitim gören çocuklara diş hekimi tarafından diş taraması yapıldı. Belediyenin özel sağlık kuruluşlarında önemli oranda indirim sağlayan Sağlık Kart protokolü çerçevesinde Dent Hospital hekimleri oyun evlerindeki minikleri ağız ve diş sağlığı kontrolünden geçirdi.
Gelişim çağındaki çocuklara yönelik gerçekleştirilen diş taramasının ardından velilere bilgiler veren hekimler, dikkat edilmesi gereken hususları ebeveynlerle paylaştı. Oyun evlerindeki tüm çocuklara ücretsiz gerçekleştirilen diş taramasının ardından çocuklara diş fırçası, diş macunundan oluşan sağlık seti hediye edildi.