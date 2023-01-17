17 Oca 2023 - 11:09- Belediyeler

Ankara Haber: Çankayalı Miniklere Diş Taraması...

Sosyal Belediyecilik anlayışı ile hareket eden Çankaya Belediyesi her kesimden insana hizmet sunmaya devam ediyor. ‘Biz En Çok Çocukların Belediyesiyiz’ sloganıyla çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesinin oyunevlerinde eğitim gören çocuklara diş taraması yapıldı.