17 Oca 2023 - 16:24- Belediyeler

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Destek Başvuruları Devam Ediyor!

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‘Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli’ ile örnek çalışmalara imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesinin, yerli üreticilere yönelik başlattığı mazot ve sıvı gübre desteği için başvurular devam ediyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Destek Başvuruları Devam Ediyor! mask
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Çiftçiler 29 ocak, balıkçılar ise 22 ocak tarihine kadar ‘baskenttarim.ankara.bel.tr’ adresi üzerinden başvuruda bulunabilecek. ABB tarafından yapılan destek tutarı çiftçilerin Başkent Kartlarına yatırılacak. Başkentte kırsal kalkınma hamlesi başlatan Ankara Büyükşehir Belediyesi, artan mazot fiyatları nedeniyle yerli üreticilere ekonomik yönden destek olmak amacıyla mazot desteğinde bulunmaya devam ediyor.

ABB, Başkentte kırsal kalkınmanın geliştirilmesi amacıyla 2023 yılında da çiftçilere mazot ve sıvı gübre, balıkçılara ise mazot desteğinde bulunuyor.  

MAZOT DESTEĞİ BAŞVURULARI İÇİN SON GÜNLER

Yerli üretime teşvik etmek amacıyla ‘baskenttarim.ankara.bel.tr’ adresi üzerinden online devam eden mazot desteği başvuruları, Çiftçi Kayıt Belgesi (ÇKS) ve traktör ruhsatı olan çiftçiler için 29 Ocak, Su Ürünleri Kooperatiflerine üyelik belgesi ve balıkçı gemisi ruhsat tezkeresi olan balıkçılar için ise 22 Ocak tarihine kadar devam edecek. Destekler çiftçi ve balıkçıların Başkent Kartlarına yatırılacak.

 SIVI GÜBRE DESTEĞİ BAŞVURULARI YIL BOYUNCA ALINACAK

Yerli üretimin artırılması ve topraktan yüksek verim elde edilebilmesi amacıyla üreticilere verilen sıvı gübre desteği 2023 yılı boyunca sürdürülecek. Organomineral ve mikrobiyal içerikli Sıvı gübre desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler de ‘baskenttarim.ankara.bel.tr’ adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

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17 Oca 2023 - 16:24 - Belediyeler

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