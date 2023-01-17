Ankara Haber: Pursaklar'da Duvarlar Çiçek Açıyor...

Sanatsal ve kültürel çalışmalarla Ankara'da farkını ortaya koyan Pursaklar Belediyesi, ilçeye önemli dokunuşlarda bulunarak, gri duvarlarda sanatsal resim çalışmalarına devam ediyor.

Yakın zamanda hizmete kazandırılan Millet Kıraathanelerindeki duvarları, ince işçilikle, çiçeklerle süsleyen belediye ekipleri tarafından tamamlanan faaliyetleri yerinde inceleyen Başkan Ertuğrul Çetin, ortaya konan sanatsal çalışmalardan dolayı personelleri tebrik etti.

‘‘Pursaklar’ı farklı kılan duvar çalışmalarımızla, sanata her alanda büyük önem verdiğimizi gözler önüne seriyoruz’’

İlçeyi sürekli yenileyerek ve yeniden elden geçirerek Pursaklar’a yakışır bir hale getirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Gri duvarlar renkleniyor projesi kapsamında yeni hizmete kazandırdığımız Millet Kıraathanelerimizin duvarlarını canlı hale getirerek, sanatsal bir görünüme kavuşturuyoruz. Pursaklar’ı farklı kılan duvar çalışmalarımızla, sanata her alanda büyük önem verdiğimizi gözler önüne seriyoruz.

Sanatı sokaklara taşıdığımız bu çalışmaları hemşehrilerimiz, dikkatle inceleyerek fotoğraflar çekiniyor. Pursaklar Belediyesi olarak daha nice özgün projelere imza atarak ilçemize yeni güzellikler kazandırmaya devam edeceğiz’’ dedi.