Ruh Sağlığımızı Arttırmak İçin Öneriler! Ruh Sağlığını Bozan Etkenler Nelerdir?

Psikiyatri Uzmanı Dr. Tuba Erdoğan konu hakkında bilgiler verdi.

*Aktif kalın

Aktif kalmak, vücut için olduğu kadar beyin için de iyidir. Düzenli egzersiz veya aktivite, zihinsel ve duygusal sağlığınız üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir, stresi azaltabilir, hafızayı geliştirebilir ve daha iyi uyumanıza yardımcı olabilir.

*Biriyle konuşun

Dostça bir yüzle konuşun. Endişeleriniz, stresleriniz veya endişeleriniz varsa, bunları umursayan biriyle paylaşmak, sinir sisteminizi sakinleştirmenin ve stresi azaltmanın en etkili yollarından biridir.

* Duyularınıza hitap edin

Canlandırıcı bir şarkı dinlemek sizi sakinleştiriyor mu? Bir stres topunu sıkmak, merkezlenmiş hissetmenize yardımcı olur mu? Doğada yürüyüşe çıkıp ağaçların görüntü ve seslerinin tadını çıkarmaya ne dersiniz? Herkes duyusal girdiye biraz farklı tepki verir, bu nedenle sizin için en iyi olanı bulmak için deney yapın.

* Bir rahatlama pratiği yapın

Yoga, farkındalık, meditasyon ve derin nefes alma, genel stres düzeylerini azaltmaya yardımcı olabilir.

* Boş zamanları ve tefekkür etmeyi bir öncelik haline getirin

Biraz boş zaman ayıramayacak kadar "çok meşgul" olduğumuz için hepimiz suçlu olabiliriz, ancak boş zaman duygusal ve zihinsel sağlık için bir gerekliliktir. Rahatlamak, düşünmek ve gününüzü yaşarken olumlu şeylere -küçük şeylere bile - dikkat etmek için biraz zaman ayırın. Yapabiliyorsanız bunları yazın, çünkü unutmaları kolay olabilir. Ardından, ruh halinizin bir desteğe ihtiyacı varsa, bunları daha sonra düşünün.

* Güçlü zihinsel sağlığı desteklemek için beyin sağlığına uygun bir diyet yapın

Ruh halinizi destekleyebilecek yiyecekler arasında omega-3 bakımından zengin yağlı balıklar, fındık (ceviz, badem, kaju fıstığı ve yer fıstığı), avokado, fasulye, yapraklı yeşillikler (ıspanak, lahana ve Brüksel lahanası) ve yaban mersini gibi taze meyveler bulunur.

* Uykudan mahrum kalmayın

Düşündüğünden daha önemli. Uyku, vücudumuz ve zihnimiz için yeniden şarj olmanın ve gençleşmenin en iyi yoludur. Daha iyi uyumanın bir yolu, yatmadan önceki saatlerde ekranların (TV, telefon, tablet veya bilgisayar) uyarılmasına ara vermektir. Bunun yerine rahatlatıcı müzik okumayı veya dinlemeyi düşünün.

* Amaç ve anlam bulun

Bu herkes için farklıdır, ancak gününüzde bir amaç bulmak, iyi bir ruh sağlığı için büyük bir faktördür. Aşağıdakilerden birini deneyebilirsiniz:

-Kendinizi faydalı hissettiren işlerle meşgul olun

-İlişkilere yatırım yapın ve sizin için önemli olan insanlarla kaliteli zaman geçirin

-Gönüllü olun, bu hayatınızı zenginleştirmeye ve sizi daha mutlu etmeye yardımcı olabilir

-Her gün yapılacak bir iyilik veya jest düşünün