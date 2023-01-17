Ankara Haber: Keçiören'de Lise Öğrencilerine Radyo ve Tv Yancılığı Anlatıldı...

Greenbox stüdyosunda hatıra fotoğrafı da çektiren gençler ilgiyle gezdikleri stüdyolarda yetkililerden radyo ve televizyonculuğa dair bilmediklerini öğrenme fırsatı buldular.

Radyo ve televizyon yayıncılığı konusunda bilgi almak isteyen öğrencilere belediyenin kapısının açık olduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Radyo Angara TV yayın vizyonunda sanatı, sanatçıyı ve kültürümüzü yaşatma amacı yer alıyor. Ankaralılık kültürünün yanı sıra Türk kültürünün yaşatılması da temel esaslarımızdandır.

Şehrimizin tarihi ve kültürel derinliklerini gün yüzüne çıkaran, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan içeriklerle yayın hizmetimiz devam ediyor. Okullarımız da zaman zaman stüdyolarımızı ziyaret ederek buradan bilgiler alıyor. Tüm öğrencilerimize kapılarımız sonuna kadar açık.” dedi.​