18 Oca 2023 - 12:26- Belediyeler G: 18 Oca 2023 - 12:27

Ankara Haber: Pursaklar’da İkinci Gençlik Buluşması...

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Her an gençlerle dirsek temasında olan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İkinci Gençlik Buluşması programında Pursaklar’ın gençleri ile buluştu.
Ankara Haber: Pursaklar’da İkinci Gençlik Buluşması... mask
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Gençlerin fikirlerine ve dünya görüşlerine büyük ehemmiyet veren ve kültürden sanata, eğitimden spora birçok alanda onların önünü açacak çalışmalara imza atan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar Yaşam Merkezinde gençlerle bir araya geldi.

Pursaklar Yaşam Merkezi Yaren Evi’nde gerçekleşen şiirlerin ve şarkıların eşlik ettiği, sıcak ve samimi ortamda geçen buluşmada Başkan Ertuğrul Çetin, hayatın her alanında gençlerle birlikte olarak, onlara destek vereceklerini ifade etti. 

‘‘Gençlerimizi seviyoruz’’

Her fırsat bulduğunda gençlerin özgün ve ileri görüşlü fikirlerini dinlediğini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Gençlerimizi seviyoruz. Onlarla aynı ortamda bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Genç kardeşlerimize tecrübelerimizi aktarırken, onların dünya görüşlerini dinliyoruz. Cadde de sokakta ve salon toplantılarında bizlere gösterdikleri ilgi ve sevgiye layık olmaya çalışıyoruz. İnşallah ilerleyen günlerde gençlerimizle bir araya gelmeye, onların bugüne ve geleceğe dair görüşlerini dinlemeye devam edeceğiz’’ dedi.
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18 Oca 2023 - 12:26 - Belediyeler

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