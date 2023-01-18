Ankara Haber: Pursaklar’a Ata Sporu Okçuluk Tesisi Yapım Çalışmaları Devam Ediyor...

İlçe halkını farklı spor dalları ile tanıştırmak adına her gün farklı bir branşla ilgili spor alanını şehre kazandıran Pursaklar Belediyesi, gençlerin ve spora ilgi duyanların büyük ilgi göstereceği düşünülen Okçuluk Kapalı Spor Tesisinin yapım çalışmalarına devam ediyor.

Güçlü mali disiplini ile vatandaşlara hizmet verecek olan alanları kısa sürede tamamlayarak açılışını gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Ertuğrul Çetin, Okçuluk Kapalı Spor Tesisi inşaatında devam eden çalışmaları yakından takip ederek, güzel havaların devam etmesi nedeni ile çalışmalara hız verilmesi talimatında bulundu.

‘‘5 ay sonra hizmet vermeye başlayacak’’

Her bir vatandaşın Pursaklar’da kendisine hitap edecek bir spor dalı ile meşgul olmaları için farklı spor alanlarını ilçeye kazandırdıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Sporda Ankara’ya rol model olmak için ilçemize yeni spor alanları kazandırmak için çalışmalar geçekleştiriyoruz. Sporun farklılığını yaşamak için şehrimize yeni bir soluk kazandıracak olan Okçuluk Kapalı Spor Tesisi inşaatımız devam ediyor. 5 ay sonra hizmet vermeye başlayacak. İnşallah. Sporun her alanında öncü bir Pursaklar için çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.