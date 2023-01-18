18 Oca 2023 - 16:30- Belediyeler

Ankara Haber: Yangının İzlerini Keçiören Belediyesi Siliyor...

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Keçiören Kanuni Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken olay yerine ilk gelenlerden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok yetkililerden bilgi aldı.
Ankara Haber: Yangının İzlerini Keçiören Belediyesi Siliyor... mask
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Mağdur vatandaşa geçmiş olsun dileklerini ileten Altınok temizlik ve bakım konusunda vatandaşlara destek verileceğini söyledi. Bunun üzerine Keçiören Belediyesi temizlik ekipleri dairelerde oluşan tahribatın izlerini silmek için harekete geçti. Ekipler yanan ve kullanılmaz hale gelen eşyaları evin dışına çıkararak temizlik çalışması yaptı.

Yangından mağdur olan vatandaşa geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Altınok, “Kanuni Mahallemizdeki bir binamızda meydana gelen yangında oluşan tahribatın temizlik çalışmalarını yaptık. Haberi alır almaz anında vatandaşlarımızın yanındaydım. Çok şükür bir can kaybı yok. Geçmiş olsun. Bu tür vakalarda her zaman vatandaşımızın yanındayız, elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Yüce Rabbim bizleri bir daha bu tür elim vakalarla karşılaştırmasın.” dedi.​
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18 Oca 2023 - 16:30 - Belediyeler

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