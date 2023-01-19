Ankara Haber: Keçiören'de Gençler 'Ben de Varım' Dedi!

Iğdır'da 6 yaşında yüksek gerilim direğine çıkan ve yüksek gerilime kapılarak iki kolunu kaybeden Yusuf Akgün tarafından verilen eğitime Keçiören Belediyesinde staj yapan lise düzeyendeki öğrenciler katıldı. Ankara'da çocuk esirgeme kurumunda yetişen, resim, yüzme ve kickbox gibi birçok alanda faaliyet gösteren ve milli sporcu olan Akgün hayatta yaşadığı deneyim, zorluk ve başarıları gençlere anlatarak hedeflerine ulaşmaları konusunda yol gösterdi.

Öğrenciler de merak ettikleri soruları sorarak kafalarındaki soru işaretlerine yanıt buldu. Akgün, eğitimin sonunda bazı öğrencileri sahneye alarak, onlardan ellerini kullanmadan bardaktan meyve suyu içmelerini ve çorap giymelerini istedi. Bu aktiviteyi yarışma şeklinde ortaya koyan öğrenciler özellikle çorap giyerken zorluk çekti.

Hayata dair zorlukları gösteren somut örnekler üzerinden toplumsal farkındalık mesajı verilirken gençlerin beğeniyle dinlediği eğitim programının ardından Akgün’e teşekkür plaketi takdim edildi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da Yusuf Akgün’ü elde ettiği başarılardan dolayı tebrik etti. ​