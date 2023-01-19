Kilo Verme Sürecinde Uyku Düzenine Dikkat! İşte Uykunun Kilo Verme Üzerindeki Etkisi...

Diyet ve egzersiz doğru bir uyku düzeni alışkanlığı ile desteklendiğinde kilo verme süreci daha da verimli olarak ilerlemektedir. Peki uyku kilo verme sürecini nasıl etkiler? Uyku süresinin çok veya az olması öğün saatlerini etkileyeceğinden kilo verme sürecini de etkilemektedir. Az uyunan zamanlarda gün içerisinde yaşanan stres ve yorgunluk durumları mutsuzluk yaratabileceğinden abur cubur gibi besinlere yönelme ihtimali artacaktır.

Çok uyunan zamanlarda ise güne geç başlanacağından kahvaltı öğünü genelde atlanır bu da bir sonraki öğüne kadar uzun açlığa sebep olduğundan yemeğin büyük porsiyonlarla tüketimine yol açabilir. Her iki durum da kilo verme sürecini olumsuz olarak etkilemektedir.

Beynimize doyma sinyali veren ve yemek yemeyi kesme sinyalini gönderen hormonumuz leptin hormonudur. Leptin hormonu gece daha az salgılanan bir hormondur. Leptin hormonuna zıt olarak çalışan yani açlık hissetmemizi sağlayan hormonumuz ise ghrelin hormonudur. Bu sebeple geceleri uyanık kaldığımızda ghrelin hormonu daha fazla, leptin hormonu ise daha az salgılanmakta olduğundan yemek yeme hissini tetiklenir bu durum ise kilo alımına sebep olacaktır.

Uyku düzensizliğinden etkilenen hormonlarımızdan biri de kortizol hormonudur. Kortizol hormonu, stres durumunda bağışıklığı baskılayan, yüksek tansiyonu tetikleyen ve kan şekeri dengesizliği ortaya çıkaran bir hormondur. Aşırı salınımı ise vücutta yağlanmaya sebep olur. Kortizol en yüksek seviyeye uyandıktan bir iki saat sonra, en düşük seviyeye ise gece ulaşmaktadır. Uyku düzensizliği yaşandığında kortizol hormonunun salınımı yanlış zamanlarda olacağından vücutta yağ depolanması artacaktır.

Kaliteli uyku uyumak için neler yapmalıyız dersek;

Gece yatmadan 2-3 saat öncesinden yemek yeme kesilmeli, Akşam yemeklerinde aşırı yağlı besinlerden ve kızartmalardan uzak durulmalı, Yatma saatine yakın demli çay ve kahve gibi kafeinli içecek tüketiminden sakınılmalı, Papatya, lavanta, melisa gibi vücutta rahatlama sağlayacak olan bitki çayları uykudan önce tercih edilebilir.