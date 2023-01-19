19 Oca 2023 - 16:52- Belediyeler G: 19 Oca 2023 - 16:54

Ankaralı Gençlere Elektronik Müzik Festivali! Anıl Bütün, Sinan Çelik, Efanin, Trıart...

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Yaz boyunca düzenlediği konserlerle Başkentlileri açık hava yaz konserleriyle buluşturan ABB, bir yandan da gençlerin beğeniyle takip ettiği elektronik müzik gruplarını desteklemeyi ve elektronik müziği tanıtmayı amaçlayan etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.
Ankaralı Gençlere Elektronik Müzik Festivali! Anıl Bütün, Sinan Çelik, Efanin, Trıart... mask
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlediği elektronik müzik festivaline yeni yılda da devam edecek. 21 Ocak Cumartesi günü Seğmenler Parkı’nda Anıl Bütün ile başlayacak olan festival tadındaki etkinlik kapsamında elektronik müziğin sevilen isimleri her ay bir parkta hayranlarıyla buluşacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinliklerini çeşitlendirerek Başkenti renklendirmeyi sürdürüyor. 

HER AY FARKLI BİR İSİM FARKLI BİR PARKTA OLACAK

21 Ocak Cumartesi günü Seğmenler Parkı’nda Anıl Bütün’ün performansıyla başlayacak festival boyunca her ay elektronik müziğin bir temsilcisi ABB’ye ait bir parkta hayranlarıyla buluşacak. Festival 29 Nisan’a kadar sürecek.

“Elektronik Müziğin Başkenti” sloganıyla 16.00-20.00 saatleri arasında herkese açık olarak düzenlenecek olan festival programı şöyle:

-Anıl Bütün(Seğmenler Parkı-21 Ocak 2023)

-Sinan Çelik (30 Ağustos Zafer Parkı-10 Şubat 2023)

-EFANİN (Anıtpark-17 Mart 2023)

-TRIART (Botanik Parkı-29 Nisan 2023) 

# Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Gençlere Elektronik Müzik Festivali!, ABB “Elektronik Müziğin Başkenti”, Sinan Çelik, Anıl Bütün, Efanin, Trıart
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19 Oca 2023 - 16:52 - Belediyeler

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