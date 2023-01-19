Ankaralı Gençlere Elektronik Müzik Festivali! Anıl Bütün, Sinan Çelik, Efanin, Trıart...

Ankara Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlediği elektronik müzik festivaline yeni yılda da devam edecek. 21 Ocak Cumartesi günü Seğmenler Parkı’nda Anıl Bütün ile başlayacak olan festival tadındaki etkinlik kapsamında elektronik müziğin sevilen isimleri her ay bir parkta hayranlarıyla buluşacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinliklerini çeşitlendirerek Başkenti renklendirmeyi sürdürüyor.

HER AY FARKLI BİR İSİM FARKLI BİR PARKTA OLACAK

21 Ocak Cumartesi günü Seğmenler Parkı’nda Anıl Bütün’ün performansıyla başlayacak festival boyunca her ay elektronik müziğin bir temsilcisi ABB’ye ait bir parkta hayranlarıyla buluşacak. Festival 29 Nisan’a kadar sürecek.

“Elektronik Müziğin Başkenti” sloganıyla 16.00-20.00 saatleri arasında herkese açık olarak düzenlenecek olan festival programı şöyle:

-Anıl Bütün(Seğmenler Parkı-21 Ocak 2023)

-Sinan Çelik (30 Ağustos Zafer Parkı-10 Şubat 2023)

-EFANİN (Anıtpark-17 Mart 2023)

-TRIART (Botanik Parkı-29 Nisan 2023)