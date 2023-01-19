Ankara Haber: Pursaklar’ın Hanımları Farkındalıkta Sınır Tanımıyor..

İlçe genelinde ambalaj atığı, bitkisel atık yağı, kompost makinası atık ilaç toplama kutusu, bayat ekmek kovası, sıfır atık kumbarası iç mekân geri dönüşüm kumbaralarını yaygınlaştırarak geri dönüşüme büyük önem ve öncelik veren Pursaklar Belediyesi, atık yağları arap sabununa dönüştürüyor.

Endemik Vadi’de gerçekleştirilen programda Hanım Evleri kursiyerleri, atık yağların çevreye verdiği zararı önüne geçerek, hep birlikte arap sabunu üretimi yaparak farkındalık yarattı.

‘‘Hanım Evi kursiyerlerimiz evlerindeki atık yağları değerlendirerek, arap sabunu yapıp tekrar kullanılabilir hale getirdiler’’

Pursaklar’da geri dönüşümü mümkün olan bütün maddelerin yeniden kullanıma sunmak için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘İlçe genelinde geri dönüşüme büyük önem verirken Hanım Evlerimizde de bu doğrultuda önemli çalışmalar yürütüyoruz. Hanım Evi kursiyerlerimiz evlerindeki atık yağları değerlendirerek, arap sabunu yapıp tekrar kullanılabilir hale getirdiler.

Hem ev ekonomisine, hem de geri dönüşüme katkıda bulundular. Bu farkındalık etkinliğimiz ile birlikte yağların doğaya, toprağa ve canlılara zarar vermesinin önüne geçiyoruz’’ dedi.