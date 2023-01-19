19 Oca 2023 - 11:51- Belediyeler G: 19 Oca 2023 - 11:52

Ankara Haber: Pursaklar’da Engeller Bir Bir Aşılıyor...

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Pursaklar Belediyesi, engelli bireylerin sosyal hayatta daha etkin olabilmeleri için ilçenin önemli meydanlarına Engelliler için Şarj İstasyonu kurdu.
Ankara Haber: Pursaklar’da Engeller Bir Bir Aşılıyor... mask
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Engelliler Sosyal Tesisi başta olmak üzere özel gereksinimli bireylerin hayata daha çok katılımını sağlamak adına yoğun mesai harcayan Pursaklar Belediyesi, engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışmalarına devam ediyor.

Belediye ekipleri, ilk etapta şehrin büyük meydanları olan Muhsin Yazıcıoğlu Meydanı, Selçuklu Meydanı, Hicret Cami Meydanı’na Engelli bireyler için Şarj İstasyonu kurdu. Kurulan Şarj istasyonlarının işleyiş durumunu denetlemek adına üç büyük meydanı tek tek gezen Başkan Ertuğrul Çetin, Engelli Şarj İstasyonlarını 7/24 vatandaşlara hizmet edeceğini dile getirdi.

‘‘Şarjları azalan ve biten araçlarını engelli vatandaşlarımız, evlerine gitmelerine gerek kalmadan şarj edebilecek’’

Engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak adına çalışmalar yürüttüklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Akülü tekerlekli sandalye kullanan engelli hemşehrilerimizin yaşadığı en önemli bir sorunu da çözüme kavuşturduk. Farklı noktalara koyduğumuz Engelli Aracı Şarj İstasyonlarımız bir nebzede olsa onlara, kolaylık sağlayacak.

Öncelikle en önemli üç büyük meydanımız olan Muhsin Yazıcıoğlu Meydanı, Hicret Meydanı, Selçuklu Meydanına yerleştirdik. Böylece şarjları azalan ve biten araçlarını engelli vatandaşlarımız, evlerine gitmelerine gerek kalmadan şarj edebilecek. Onların sosyal hayata daha çok katılabilmeleri için çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.

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19 Oca 2023 - 11:51 - Belediyeler

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