2022'de 3 Milyon Kişiye Kanser Taraması Yapıldı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 2022 yılına ilişkin kanser taramasına ilişkin sayıları paylaştı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi ile aile hekimlerince yapılan taramaların yaklaşık 800 bininin meme, 1,2 milyonunun kalınbağırsak, 700 bininin ise rahim ağzı kanseri taraması olduğunu belirterek, taramalarda tanı konanların tedavisinin başlatıldığını açıkladı.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1615981886509142017