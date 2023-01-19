19 Oca 2023 - 16:52- Sağlık G: 19 Oca 2023 - 16:54

2022'de 3 Milyon Kişiye Kanser Taraması Yapıldı!

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2022'de 3 milyon kişiye kanser taraması yapıldığını duyurdu. İşte Ayrıntılar...
2022'de 3 Milyon Kişiye Kanser Taraması Yapıldı! mask
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 2022 yılına ilişkin kanser taramasına ilişkin sayıları paylaştı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi ile aile hekimlerince yapılan taramaların yaklaşık 800 bininin meme, 1,2 milyonunun kalınbağırsak, 700 bininin ise rahim ağzı kanseri taraması olduğunu belirterek, taramalarda tanı konanların tedavisinin başlatıldığını açıkladı.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1615981886509142017
# Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2022'de 3 Milyon Kişiye Kanser Taraması Yapıldı!, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi
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19 Oca 2023 - 16:52 - Sağlık

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