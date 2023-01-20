20 Oca 2023 - 16:18- Belediyeler G: 20 Oca 2023 - 16:19

Ankara Haber: Keçiören'de Bakü Katliamı ve Şehitleri Anıldı!

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Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Yunus Emre Kültür Merkezi’nde ‘33. Yılında Bakü 20 Ocak Katliamı ve Şehitlerini Anma Paneli’ düzenlendi.
Ankara Haber: Keçiören'de Bakü Katliamı ve Şehitleri Anıldı! mask
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Sovyet Orduları tarafından 20 Ocak 1990’da Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilen katliamın 33’üncü yıl dönümü dolayısıyla anma paneli düzenlendi.

Panele Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 24. Dönem AK Parti Çanakkale Milletvekili İsmail Kaşdemir, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Toğrul İsmayıl, TÜRPAV Başkanı Dr. Sinan Demirtürk, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Türkiye- Azerbaycan kardeşliğine vurgu yaptığı konuşmasında şunları dile getirdi:

“Hür yaşamak istiyoruz diyerek Azatlık Meydanı'na çıkan Azerbaycanlı kardeşlerimiz Rus askeri tarafından şehit edilmiştir. 1918'de Mehmet Emin Resulzade önderliğinde Azerbaycan Devleti kurulmuştur. 28 Nisan 1920'de Sovyet ordusunun ülkeyi işgaliyle bağımsızlık gitmiştir.

Ama 1990'da yiğitler, şehitler ve kahramanlarımız sayesinde yeniden bağımsızlık kazanılmıştır. Şairimiz diyor ki ‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.' Dolayısıyla şehitlerimizin cesareti, yiğitlik ve kahramanlığıyla yeniden bağımsız Azerbaycan devletimiz hürriyetine kavuşmuştur.

Şehitler bayraktır, bayrak göklerdedir, Can kardeş Azerbaycan'ımız hür ve bağımsız olarak kıyamete kadar payidar olacaktır. Kahramanlarımız hep anılacak, hep hatırlanacak; onlara hep dua edeceğiz. Türk'ün bayrağını Turan ele asacağız derken şunu da ekliyorduk, ‘can Azerbaycan bayrağını, gün olacak Karabağ'a asacağız.’ Çok şükür can Azerbaycan bayrağımız Karabağ'a asıldı. Bakü şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.”

Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov da ‘Bir millet iki devlet’ diyerek Bakü Katliamı’nın anılmasına öncülük eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a teşekkür etti.

Anma panelinde konuşmacı olarak sahne alan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Toğrul İsmayıl ve TÜRPAV Başkanı Dr. Sinan Demirtürk “Kara Ocak” olarak anılan Bakü Katliamı hakkında bilgiler verdi. ​

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20 Oca 2023 - 16:18 - Belediyeler

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