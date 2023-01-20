Ankara Haber: Çankaya Belediyesi'nden Öğrencilere Karne Hediyesi...

Çankaya Belediyesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan öğrencilere yarıyıl tatili boyunca sanat ve eğlence dolu bir program hazırladı. Belediye, yarıyıl tatilinde "Tatilde Şenlik Var" başlığıyla öğrenciler için şenlik düzenledi. 22 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek etkinliklerde çocuklar için film ve tiyatro gösterileri ile oyun-etkinlik atölyeleri; Yaşar Kemal Kültür Merkezi, Yılmaz Güney Sahnesi, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Çankaya Evlerinde öğrencilerle buluşacak.
"ÇOCUKLARIN BELEDİYESİ"
Çankaya Belediyesi olarak her alanda çalışmayı, yeni proje ve etkinliklere imza atmayı sürdürdüklerini kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen "Biz en çok çocukların belediyesiyiz dedik ve sözümüzün arkasında durmaya devam ediyoruz. Yarıyıl tatilinde çocuklarımız yeniden kültür ve sanatla buluşsun, Çankaya Evlerimizdeki atölyelerde eğlenerek öğrensin diye tüm tatil boyunca dolu dolu bir etkinlik programı hazırladık. Tüm çocuklarımıza sağlıklı, mutlu ve şenlikli bir tatil dönemi diliyorum" dedi.
ŞENLİK PROGRAMI
Katılım yer fişlerinin oyun ve film gösterim salonlarından temin edilebileceği, 22 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek ve tamamı ücretsiz olacak şenliğin programı ise şöyle: 22 Ocak Pazar Tiyatro - Harikalar Mutfağı Saat: 14.00 Yer: Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi 23 Ocak Pazartesi Tiyatro- Otobüs Durağında Üç Bencil Saat: 14.00 Yer: Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi
Film Gösterimi
Yakari
Saat: 14.00 Yer: Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi
25 Ocak Çarşamba
Tiyatro -Karagöz Konserde
Saat: 14.00 Yer: Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi
Film Gösterimi
Büyük Macera
Saat: 14.00
Yer: Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi
26 Ocak Perşembe
Tiyatro- Bana Bir Masal Anlat
Saat: 14.00 Yer: Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi
30 Ocak Pazartesi
Film Gösterimi
Fındık İşi
Saat: 14.00
Yer: Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi
1 Şubat Pazartesi
Tiyatro- Nasreddin Hoca Ve Eşeği Sürmeli
Saat: 14.00
Yer: Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi
2 Şubat Salı
Tiyatro - Düşlem (Pantomim)
Saat: 14.00
Yer: Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi
TATİLDE ŞENLİK VAR ATÖLYELERİ
7 14 yaş arası çocukların katılabileceği oyun ve etkinlik atölyeleri 5 Çankaya Evinde saat 14'de başlayacak. Atölyelere katılım kontenjanla sınırlı olacak. Katılım için atölyelerin düzenlendiği Çankaya Evlerine önceden kayıt yapılması gerekiyor.
28 Ocak Cumartesi - Saat:14:00
Cup Kek - Zübeyde Hanım Çankaya Evi
30 Ocak Pazartesi - Saat:14:00
Masal Anlatıcılığı - Bademlidere Çankaya Evi
Kısa Film - Dikmen Çankaya Evi
Hayal Gücü - Umut Çankaya Evi
Karikatür - Mürsel Uluç Çankaya Evi
Cup Kek - Zübeyde Hanım Çankaya Evi
31 Ocak Salı - Saat:14:00
Masal Anlatıcılığı - Dikmen Çankaya Evi
Kısa Film - Umut Çankaya Evi
Hayal Gücü - Bademlidere Çankaya Evi
Karagöz - Mürsel Uluç Çankaya Evi
1 Şubat Çarşamba
Karikatür - Bademlidere Çankaya Evi
Hayal Gücü - Dikmen Çankaya Evi
Masal Anlatıcılığı - Mürsel Uluç Çankaya Evi
Ritim - Umut Çankaya Evi
2 Şubat Perşembe
Ritim - Bademlidere Çankaya Evi
Karikatür - Dikmen Çankaya Evi
Masal Anlatıcılığı - Umut Çankaya Evi
Kısa Film - Mürsel Uluç Çankaya Evi
3 Şubat Cuma
Karagöz - Bademlidere Çankaya Evi
Ritim - Dikmen Çankaya Evi
Karikatür - Umut Çankaya Evi
Hayal Gücü - Mürsel Uluç Çankaya Evi