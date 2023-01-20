20 Oca 2023 - 16:19- Belediyeler G: 20 Oca 2023 - 16:20

Ankara Haber: Çankaya Belediyesi'nden Öğrencilere Karne Hediyesi...

ABONE OL Google News Sayfamız

Çankaya Belediyesi yarıyıl tatilinde "Tatilde Şenlik Var" başlığıyla öğrenciler için tam bir festival düzenliyor. 22 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek etkinliklerde çocuklar için film ve tiyatro gösterileri ile oyun-etkinlik atölyeleri; Yaşar Kemal Kültür Merkezi, Yılmaz Güney Sahnesi, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Çankaya Evlerinde öğrencilerle buluşacak.
Ankara Haber: Çankaya Belediyesi'nden Öğrencilere Karne Hediyesi... mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Çankaya Belediyesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan öğrencilere yarıyıl tatili boyunca sanat ve eğlence dolu bir program hazırladı. Belediye, yarıyıl tatilinde "Tatilde Şenlik Var" başlığıyla öğrenciler için şenlik düzenledi. 22 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek etkinliklerde çocuklar için  film ve tiyatro gösterileri ile oyun-etkinlik atölyeleri; Yaşar Kemal Kültür Merkezi, Yılmaz Güney Sahnesi, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Çankaya Evlerinde öğrencilerle buluşacak.

"ÇOCUKLARIN BELEDİYESİ"

Çankaya Belediyesi olarak her alanda çalışmayı, yeni proje ve etkinliklere imza atmayı sürdürdüklerini kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen "Biz en çok çocukların belediyesiyiz dedik ve sözümüzün arkasında durmaya devam ediyoruz. Yarıyıl tatilinde çocuklarımız yeniden kültür ve sanatla buluşsun, Çankaya Evlerimizdeki atölyelerde eğlenerek öğrensin diye tüm tatil boyunca dolu dolu bir etkinlik programı hazırladık. Tüm çocuklarımıza sağlıklı, mutlu ve şenlikli bir tatil dönemi diliyorum" dedi.

ŞENLİK PROGRAMI

Katılım yer fişlerinin oyun ve film gösterim salonlarından temin edilebileceği, 22 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek ve tamamı ücretsiz olacak şenliğin programı ise şöyle: 22 Ocak Pazar Tiyatro - Harikalar Mutfağı Saat: 14.00 Yer: Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi 23 Ocak Pazartesi Tiyatro- Otobüs Durağında Üç Bencil Saat: 14.00 Yer: Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi 

Film Gösterimi

Yakari

Saat: 14.00 Yer: Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

 

25 Ocak Çarşamba

Tiyatro -Karagöz Konserde

Saat: 14.00 Yer: Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi

 

Film Gösterimi

Büyük Macera

Saat: 14.00

Yer: Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi

 

26 Ocak Perşembe

Tiyatro- Bana Bir Masal Anlat

Saat: 14.00 Yer: Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi

 

30 Ocak Pazartesi

Film Gösterimi

Fındık İşi

Saat: 14.00

Yer: Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi

 

1 Şubat Pazartesi

Tiyatro- Nasreddin Hoca Ve Eşeği Sürmeli

Saat: 14.00

Yer: Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi

 

2 Şubat Salı

Tiyatro - Düşlem (Pantomim)

Saat: 14.00

Yer: Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi

 

TATİLDE ŞENLİK VAR ATÖLYELERİ

7 14 yaş arası çocukların katılabileceği oyun ve etkinlik atölyeleri 5 Çankaya Evinde saat 14'de başlayacak. Atölyelere katılım kontenjanla sınırlı olacak. Katılım için atölyelerin düzenlendiği Çankaya Evlerine önceden kayıt yapılması gerekiyor. 

28 Ocak Cumartesi - Saat:14:00

Cup Kek - Zübeyde Hanım Çankaya Evi

 

30 Ocak Pazartesi - Saat:14:00

Masal Anlatıcılığı - Bademlidere Çankaya Evi

Kısa Film - Dikmen Çankaya Evi

Hayal Gücü - Umut Çankaya Evi

Karikatür - Mürsel Uluç Çankaya Evi

Cup Kek - Zübeyde Hanım Çankaya Evi

 

31 Ocak Salı - Saat:14:00

Masal Anlatıcılığı - Dikmen Çankaya Evi

Kısa Film - Umut Çankaya Evi

Hayal Gücü - Bademlidere Çankaya Evi

Karagöz - Mürsel Uluç Çankaya Evi

 

1 Şubat Çarşamba

Karikatür - Bademlidere Çankaya Evi

Hayal Gücü - Dikmen Çankaya Evi

Masal Anlatıcılığı - Mürsel Uluç Çankaya Evi

Ritim - Umut Çankaya Evi

 

2 Şubat Perşembe

Ritim - Bademlidere Çankaya Evi

Karikatür - Dikmen Çankaya Evi

Masal Anlatıcılığı - Umut Çankaya Evi

Kısa Film - Mürsel Uluç Çankaya Evi

 

3 Şubat Cuma

Karagöz - Bademlidere Çankaya Evi

Ritim - Dikmen Çankaya Evi

Karikatür - Umut Çankaya Evi

Hayal Gücü - Mürsel Uluç Çankaya Evi

# Çankaya Belediyesi'nden Öğrencilere Karne Hediyesi, ankara, ankara çankaya, Çankaya Belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber: Mamak’ta Atığa Yer Yok! mask
Ankara Haber: Mamak’ta Atığa Yer Yok!
Ankara Haber: Mamak'lı Minikler İlk Karnelerini Aldı... mask
Ankara Haber: Mamak'lı Minikler İlk Karnelerini Aldı...
Ankara Haber: Çankaya Çocuk Teknoloji Evi Bahar Dönemi Kayıtları Başlıyor... mask
Ankara Haber: Çankaya Çocuk Teknoloji Evi Bahar Dönemi Kayıtları Başlıyor...
Ankara Haber: Keçiören Çem’deki Minikler İlk Mezuniyet Sevincini Sertifika Alarak Yaşadı... mask
Ankara Haber: Keçiören Çem’deki Minikler İlk Mezuniyet Sevincini Sertifika Alarak Yaşadı...
Ankara Haber: Pursaklar’da Çömlekçilik Geleneği Gelecek Nesillere Aktarılıyor! mask
Ankara Haber: Pursaklar’da Çömlekçilik Geleneği Gelecek Nesillere Aktarılıyor!
Ankara Haber: Gölbaşı Belediyesi ilaçlama İşlemlerini Sürdürüyor... mask
Ankara Haber: Gölbaşı Belediyesi ilaçlama İşlemlerini Sürdürüyor...
Ankara Haber: Pursaklar’da Sahne 'Windsor’un Şen Kadınları’nın... mask
Ankara Haber: Pursaklar’da Sahne 'Windsor’un Şen Kadınları’nın...
Ankara Haber: Pursaklar'da Kadın Sporculara Yönelik Sağlıklı Beslenme Semineri... mask
Ankara Haber: Pursaklar'da Kadın Sporculara Yönelik Sağlıklı Beslenme Semineri...
Ankara Haber:2022 Yılında Altındağ Konukevi 21 Bin Kişiyi Ağırladı... mask
Ankara Haber:2022 Yılında Altındağ Konukevi 21 Bin Kişiyi Ağırladı...
Ankara Haber: Keçiören'de Bakü Katliamı ve Şehitleri Anıldı! mask
Ankara Haber: Keçiören'de Bakü Katliamı ve Şehitleri Anıldı!
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber: Mamak’ta Atığa Yer Yok! mask
Ankara Haber: Mamak’ta Atığa Yer Yok!
Ankara Haber: Mamak'lı Minikler İlk Karnelerini Aldı... mask
Ankara Haber: Mamak'lı Minikler İlk Karnelerini Aldı...
Ankara Haber: Çankaya Çocuk Teknoloji Evi Bahar Dönemi Kayıtları Başlıyor... mask
Ankara Haber: Çankaya Çocuk Teknoloji Evi Bahar Dönemi Kayıtları Başlıyor...
Ankara Haber: Keçiören Çem’deki Minikler İlk Mezuniyet Sevincini Sertifika Alarak Yaşadı... mask
Ankara Haber: Keçiören Çem’deki Minikler İlk Mezuniyet Sevincini Sertifika Alarak Yaşadı...
Ankara Haber: Pursaklar’da Çömlekçilik Geleneği Gelecek Nesillere Aktarılıyor! mask
Ankara Haber: Pursaklar’da Çömlekçilik Geleneği Gelecek Nesillere Aktarılıyor!
Ankara Haber: Gölbaşı Belediyesi ilaçlama İşlemlerini Sürdürüyor... mask
Ankara Haber: Gölbaşı Belediyesi ilaçlama İşlemlerini Sürdürüyor...
Ankara Haber: Pursaklar’da Sahne 'Windsor’un Şen Kadınları’nın... mask
Ankara Haber: Pursaklar’da Sahne 'Windsor’un Şen Kadınları’nın...
Ankara Haber: Pursaklar'da Kadın Sporculara Yönelik Sağlıklı Beslenme Semineri... mask
Ankara Haber: Pursaklar'da Kadın Sporculara Yönelik Sağlıklı Beslenme Semineri...
Ankara Haber:2022 Yılında Altındağ Konukevi 21 Bin Kişiyi Ağırladı... mask
Ankara Haber:2022 Yılında Altındağ Konukevi 21 Bin Kişiyi Ağırladı...
Ankara Haber: Keçiören'de Bakü Katliamı ve Şehitleri Anıldı! mask
Ankara Haber: Keçiören'de Bakü Katliamı ve Şehitleri Anıldı!
# ÇANKAYA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber: Çankaya Çocuk Teknoloji Evi Bahar Dönemi Kayıtları Başlıyor... mask
Ankara Haber: Çankaya Çocuk Teknoloji Evi Bahar Dönemi Kayıtları Başlıyor...
Ankara Haber: Çankaya Evlerinin Sayısı Artıyor... mask
Ankara Haber: Çankaya Evlerinin Sayısı Artıyor...
Ankara Haber: Çankaya'da Adalet ve Demokrasi Haftası Başlıyor... mask
Ankara Haber: Çankaya'da Adalet ve Demokrasi Haftası Başlıyor...
Ankara Haber: Çankayalı Miniklere Diş Taraması... mask
Ankara Haber: Çankayalı Miniklere Diş Taraması...
Ankara Haber; Çankaya Belediyesi En Düşük İşçi Maaşını 14 bin 375 TL Yaptı! mask
Ankara Haber; Çankaya Belediyesi En Düşük İşçi Maaşını 14 bin 375 TL Yaptı!
Ankara Haber: Çankaya Belediyesi Karataş ve İmrahor Vadisi İmar Planı Çalışmasını Tamamladı! mask
Ankara Haber: Çankaya Belediyesi Karataş ve İmrahor Vadisi İmar Planı Çalışmasını Tamamladı!
Ankara Haber: Çankaya Belediyesi Cumhuriyetin 100.Yılına 4 Açılışla Başladı... mask
Ankara Haber: Çankaya Belediyesi Cumhuriyetin 100.Yılına 4 Açılışla Başladı...
Ankara Haber; Çankaya’da Plansız Yapılaşmaya Geçit Yok! mask
Ankara Haber; Çankaya’da Plansız Yapılaşmaya Geçit Yok!
Ankara Haber; Çankaya Belediyesi Beyaz Baston Haftasında Farkındalık Maçı Düzenlendi... mask
Ankara Haber; Çankaya Belediyesi Beyaz Baston Haftasında Farkındalık Maçı Düzenlendi...
Ankara Haber; Çankaya Belediyesi 'Destek Eğitim Merkezi' Velileri Bilgilendirdi... mask
Ankara Haber; Çankaya Belediyesi 'Destek Eğitim Merkezi' Velileri Bilgilendirdi...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber: Mamak’ta Atığa Yer Yok! mask
Ankara Haber: Mamak’ta Atığa Yer Yok!
Ankara Haber: Mamak'lı Minikler İlk Karnelerini Aldı... mask
Ankara Haber: Mamak'lı Minikler İlk Karnelerini Aldı...
Ankara Haber: Keçiören Çem’deki Minikler İlk Mezuniyet Sevincini Sertifika Alarak Yaşadı... mask
Ankara Haber: Keçiören Çem’deki Minikler İlk Mezuniyet Sevincini Sertifika Alarak Yaşadı...
Ankara Haber: Çankaya Çocuk Teknoloji Evi Bahar Dönemi Kayıtları Başlıyor... mask
Ankara Haber: Çankaya Çocuk Teknoloji Evi Bahar Dönemi Kayıtları Başlıyor...
Ankara Haber: Pursaklar’da Çömlekçilik Geleneği Gelecek Nesillere Aktarılıyor! mask
Ankara Haber: Pursaklar’da Çömlekçilik Geleneği Gelecek Nesillere Aktarılıyor!
Dikkat! Aski’den Su Tasarrufu Çağrısı! mask
Dikkat! Aski’den Su Tasarrufu Çağrısı!
Ankara Haber: Gölbaşı Belediyesi ilaçlama İşlemlerini Sürdürüyor... mask
Ankara Haber: Gölbaşı Belediyesi ilaçlama İşlemlerini Sürdürüyor...
Ankara Haber: Pursaklar’da Sahne 'Windsor’un Şen Kadınları’nın... mask
Ankara Haber: Pursaklar’da Sahne 'Windsor’un Şen Kadınları’nın...
Ankara Haber: Pursaklar'da Kadın Sporculara Yönelik Sağlıklı Beslenme Semineri... mask
Ankara Haber: Pursaklar'da Kadın Sporculara Yönelik Sağlıklı Beslenme Semineri...
Sincan'da Afrin Şehidi Musa Özalkan İçin Anma Programı Düzenlendi! mask
Sincan'da Afrin Şehidi Musa Özalkan İçin Anma Programı Düzenlendi!

20 Oca 2023 - 16:19 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL