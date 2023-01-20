Ankara Haber: Çankaya Belediyesi'nden Öğrencilere Karne Hediyesi...

Çankaya Belediyesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan öğrencilere yarıyıl tatili boyunca sanat ve eğlence dolu bir program hazırladı. Belediye, yarıyıl tatilinde "Tatilde Şenlik Var" başlığıyla öğrenciler için şenlik düzenledi. 22 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek etkinliklerde çocuklar için film ve tiyatro gösterileri ile oyun-etkinlik atölyeleri; Yaşar Kemal Kültür Merkezi, Yılmaz Güney Sahnesi, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Çankaya Evlerinde öğrencilerle buluşacak.

"ÇOCUKLARIN BELEDİYESİ"

Çankaya Belediyesi olarak her alanda çalışmayı, yeni proje ve etkinliklere imza atmayı sürdürdüklerini kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen "Biz en çok çocukların belediyesiyiz dedik ve sözümüzün arkasında durmaya devam ediyoruz. Yarıyıl tatilinde çocuklarımız yeniden kültür ve sanatla buluşsun, Çankaya Evlerimizdeki atölyelerde eğlenerek öğrensin diye tüm tatil boyunca dolu dolu bir etkinlik programı hazırladık. Tüm çocuklarımıza sağlıklı, mutlu ve şenlikli bir tatil dönemi diliyorum" dedi.

ŞENLİK PROGRAMI

Katılım yer fişlerinin oyun ve film gösterim salonlarından temin edilebileceği, 22 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek ve tamamı ücretsiz olacak şenliğin programı ise şöyle: 22 Ocak Pazar Tiyatro - Harikalar Mutfağı Saat: 14.00 Yer: Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi 23 Ocak Pazartesi Tiyatro- Otobüs Durağında Üç Bencil Saat: 14.00 Yer: Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi

Film Gösterimi

Yakari

Saat: 14.00 Yer: Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

25 Ocak Çarşamba

Tiyatro -Karagöz Konserde

Saat: 14.00 Yer: Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi

Film Gösterimi

Büyük Macera

Saat: 14.00

Yer: Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi

26 Ocak Perşembe

Tiyatro- Bana Bir Masal Anlat

Saat: 14.00 Yer: Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi

30 Ocak Pazartesi

Film Gösterimi

Fındık İşi

Saat: 14.00

Yer: Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi

1 Şubat Pazartesi

Tiyatro- Nasreddin Hoca Ve Eşeği Sürmeli

Saat: 14.00

Yer: Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi

2 Şubat Salı

Tiyatro - Düşlem (Pantomim)

Saat: 14.00

Yer: Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi

TATİLDE ŞENLİK VAR ATÖLYELERİ

7 14 yaş arası çocukların katılabileceği oyun ve etkinlik atölyeleri 5 Çankaya Evinde saat 14'de başlayacak. Atölyelere katılım kontenjanla sınırlı olacak. Katılım için atölyelerin düzenlendiği Çankaya Evlerine önceden kayıt yapılması gerekiyor.

28 Ocak Cumartesi - Saat:14:00

Cup Kek - Zübeyde Hanım Çankaya Evi

30 Ocak Pazartesi - Saat:14:00

Masal Anlatıcılığı - Bademlidere Çankaya Evi

Kısa Film - Dikmen Çankaya Evi

Hayal Gücü - Umut Çankaya Evi

Karikatür - Mürsel Uluç Çankaya Evi

Cup Kek - Zübeyde Hanım Çankaya Evi

31 Ocak Salı - Saat:14:00

Masal Anlatıcılığı - Dikmen Çankaya Evi

Kısa Film - Umut Çankaya Evi

Hayal Gücü - Bademlidere Çankaya Evi

Karagöz - Mürsel Uluç Çankaya Evi

1 Şubat Çarşamba

Karikatür - Bademlidere Çankaya Evi

Hayal Gücü - Dikmen Çankaya Evi

Masal Anlatıcılığı - Mürsel Uluç Çankaya Evi

Ritim - Umut Çankaya Evi

2 Şubat Perşembe

Ritim - Bademlidere Çankaya Evi

Karikatür - Dikmen Çankaya Evi

Masal Anlatıcılığı - Umut Çankaya Evi

Kısa Film - Mürsel Uluç Çankaya Evi

3 Şubat Cuma

Karagöz - Bademlidere Çankaya Evi

Ritim - Dikmen Çankaya Evi

Karikatür - Umut Çankaya Evi

Hayal Gücü - Mürsel Uluç Çankaya Evi