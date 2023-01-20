Ankara Haber: Pursaklar'da Sporcu Sağlığı ve Sağlıklı Beslenme semineri!

Eğitimden kültüre, sanattan spora kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık uygulayan Pursaklar Belediyesi, kadın sporculara yönelik "Sporcu Sağlığı ve Sağlıklı Beslenme" konulu seminer verdi. Kadınların kendilerini geliştirebilmeleri için birçok alanda hizmet veren Pursaklar Belediyesi, kadın sporculara yönelik ‘‘Sporcu Sağlığı ve Sağlıklı Beslenme" semineri düzenledi.

Uzman Diyetisyen Önemli Konulara Dikkat Çekti

Belediye diyetisyeni tarafından, sağlıklı beslenmede dikkat edilmesi gereken noktalar, spor sonrası nasıl beslenilmesi gerektiği, uyku düzeninin nasıl olması gerektiği, yanlış beslenme alışkanlıkları, kadın sporcularının gereksinimi olan enerji ve besin öğeleri ile yeterli sıvı alımı sporcu beslenmesi vb. konular hakkında detaylı bilgiler verildi.