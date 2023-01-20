20 Oca 2023 - 23:30- Belediyeler G: 20 Oca 2023 - 23:31

Ankara Haber: Pursaklar’da Çömlekçilik Geleneği Sürüyor! Çamurdan çanak, çömlek...

ABONE OL Google News Sayfamız

Pursaklar Belediyesi, kil ve çamurdan yapılan unutulmaya yüz tutmuş olan çömlekçiliği gelecek nesillere aktarmak adına Nezaket Okullarındaki öğrencilere, ‘‘Çömlek Yapım Etkinliği’’ düzenledi.
Ankara Haber: Pursaklar’da Çömlekçilik Geleneği Sürüyor! Çamurdan çanak, çömlek... mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Birbirinden farklı etkinliklerle minik öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarmak için çalışmalar yürüten Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu eğitmenleri, kültürel değerlere sahip çıkmak adına çocuklara kil ve çamurdan çanak, çömlek yapma tekniklerini öğretti.

Kil ve çamurdan çömlek yapma etkinliği ile öğrenciler, kilin nasıl işlenerek çömlek haline geldiğini gözlemlerken, kilden çömlek ve hayvan figürleri yaparak eğlenceli dolu dakikalar geçirdi. 

‘‘Bugün minik eller hem eğlendi, hem de yeni şeyler öğrendiler.’’

Nezaket Okullarında eğitim gören çocukların çamura dokunarak çömlek yaptıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Bugün minik eller hem eğlendi, hem de yeni şeyler öğrendiler. Öğrencilerimiz kilden çömlek yaptılar. Kaybolmaya yüz tutmuş çanak, çömlek geleneğinin yaşaması için geleceğimizi şekillendirecek olan çocuklarımız için güzel bir etkinlik oldu.

Nezaket okullarımızda çocuklarımız geleceğe hazırlamaya devam ederken, kültürel değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak adına etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz’’ dedi.

# Pursaklar’da Çömlekçilik Geleneği Gelecek Nesillere Aktarılıyor!, ankara, ankara pursaklar, pursaklar belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber: Çankaya Çocuk Teknoloji Evi Kayıtları Başladı! Robotik Kodlama, 3D Tasarım mask
Ankara Haber: Çankaya Çocuk Teknoloji Evi Kayıtları Başladı! Robotik Kodlama, 3D Tasarım
Ankara Haber: Gölbaşı Belediyesinden haşere Temizliği! Köşe Bucak İlaçlandı... mask
Ankara Haber: Gölbaşı Belediyesinden haşere Temizliği! Köşe Bucak İlaçlandı...
Ankara Haber: Mamak Daha Temiz ve Daha Yeşil! Atığa Yer Yok! mask
Ankara Haber: Mamak Daha Temiz ve Daha Yeşil! Atığa Yer Yok!
Ankara Haber: Mamak'lı Minikler İlk Karnelerini Aldı... mask
Ankara Haber: Mamak'lı Minikler İlk Karnelerini Aldı...
Ankara Haber: Keçiören'de Gelenekselden Dönüşüm Yolculuğu Sergisi Sanatseverleri Bekliyor... mask
Ankara Haber: Keçiören'de Gelenekselden Dönüşüm Yolculuğu Sergisi Sanatseverleri Bekliyor...
Ankara Haber: Keçiören Çem’deki Minikler İlk Mezuniyet Sevincini Sertifika Alarak Yaşadı... mask
Ankara Haber: Keçiören Çem’deki Minikler İlk Mezuniyet Sevincini Sertifika Alarak Yaşadı...
Ankara Haber: Pursaklar'da Kadın Sporculara Yönelik Sağlıklı Beslenme Semineri... mask
Ankara Haber: Pursaklar'da Kadın Sporculara Yönelik Sağlıklı Beslenme Semineri...
Ankara Haber: Pursaklar’da Sahne 'Windsor’un Şen Kadınları’nın... mask
Ankara Haber: Pursaklar’da Sahne 'Windsor’un Şen Kadınları’nın...
Sincan'da Afrin Şehidi Musa Özalkan İçin Anma Programı Düzenlendi! mask
Sincan'da Afrin Şehidi Musa Özalkan İçin Anma Programı Düzenlendi!
Ankara Haber: Çankaya Belediyesi'nden Öğrencilere Karne Hediyesi... mask
Ankara Haber: Çankaya Belediyesi'nden Öğrencilere Karne Hediyesi...
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber: Çankaya Çocuk Teknoloji Evi Kayıtları Başladı! Robotik Kodlama, 3D Tasarım mask
Ankara Haber: Çankaya Çocuk Teknoloji Evi Kayıtları Başladı! Robotik Kodlama, 3D Tasarım
Ankara Haber: Gölbaşı Belediyesinden haşere Temizliği! Köşe Bucak İlaçlandı... mask
Ankara Haber: Gölbaşı Belediyesinden haşere Temizliği! Köşe Bucak İlaçlandı...
Ankara Haber: Mamak Daha Temiz ve Daha Yeşil! Atığa Yer Yok! mask
Ankara Haber: Mamak Daha Temiz ve Daha Yeşil! Atığa Yer Yok!
Ankara El Ver Kampanyasının Tüm Detayları Açıklandı! İşte Elver Kampanyası Ön Başvuru Formu ve Sorgu Ekranı! Milyonlarca Vatandaşı İlgilendiriyor mask
Ankara El Ver Kampanyasının Tüm Detayları Açıklandı! İşte Elver Kampanyası Ön Başvuru Formu ve Sorgu Ekranı! Milyonlarca Vatandaşı İlgilendiriyor
Ankara Haber: Mamak'lı Minikler İlk Karnelerini Aldı... mask
Ankara Haber: Mamak'lı Minikler İlk Karnelerini Aldı...
Ankara Haber: Keçiören'de Gelenekselden Dönüşüm Yolculuğu Sergisi Sanatseverleri Bekliyor... mask
Ankara Haber: Keçiören'de Gelenekselden Dönüşüm Yolculuğu Sergisi Sanatseverleri Bekliyor...
Ankara Haber: Keçiören Çem’deki Minikler İlk Mezuniyet Sevincini Sertifika Alarak Yaşadı... mask
Ankara Haber: Keçiören Çem’deki Minikler İlk Mezuniyet Sevincini Sertifika Alarak Yaşadı...
Ankara Haber: Pursaklar'da Kadın Sporculara Yönelik Sağlıklı Beslenme Semineri... mask
Ankara Haber: Pursaklar'da Kadın Sporculara Yönelik Sağlıklı Beslenme Semineri...
Sincan'da Afrin Şehidi Musa Özalkan İçin Anma Programı Düzenlendi! mask
Sincan'da Afrin Şehidi Musa Özalkan İçin Anma Programı Düzenlendi!
Ankara Haber: Çankaya Belediyesi'nden Öğrencilere Karne Hediyesi... mask
Ankara Haber: Çankaya Belediyesi'nden Öğrencilere Karne Hediyesi...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber: Çankaya Çocuk Teknoloji Evi Kayıtları Başladı! Robotik Kodlama, 3D Tasarım mask
Ankara Haber: Çankaya Çocuk Teknoloji Evi Kayıtları Başladı! Robotik Kodlama, 3D Tasarım
Ankara Haber: Gölbaşı Belediyesinden haşere Temizliği! Köşe Bucak İlaçlandı... mask
Ankara Haber: Gölbaşı Belediyesinden haşere Temizliği! Köşe Bucak İlaçlandı...
Ankara Haber: Mamak Daha Temiz ve Daha Yeşil! Atığa Yer Yok! mask
Ankara Haber: Mamak Daha Temiz ve Daha Yeşil! Atığa Yer Yok!
Ankara El Ver Kampanyasının Tüm Detayları Açıklandı! İşte Elver Kampanyası Ön Başvuru Formu ve Sorgu Ekranı! Milyonlarca Vatandaşı İlgilendiriyor mask
Ankara El Ver Kampanyasının Tüm Detayları Açıklandı! İşte Elver Kampanyası Ön Başvuru Formu ve Sorgu Ekranı! Milyonlarca Vatandaşı İlgilendiriyor
Ankara Haber: Mamak'lı Minikler İlk Karnelerini Aldı... mask
Ankara Haber: Mamak'lı Minikler İlk Karnelerini Aldı...
Ankara Haber: Keçiören'de Gelenekselden Dönüşüm Yolculuğu Sergisi Sanatseverleri Bekliyor... mask
Ankara Haber: Keçiören'de Gelenekselden Dönüşüm Yolculuğu Sergisi Sanatseverleri Bekliyor...
Ankara Haber: Keçiören Çem’deki Minikler İlk Mezuniyet Sevincini Sertifika Alarak Yaşadı... mask
Ankara Haber: Keçiören Çem’deki Minikler İlk Mezuniyet Sevincini Sertifika Alarak Yaşadı...
Ankara Haber: Pursaklar'da Kadın Sporculara Yönelik Sağlıklı Beslenme Semineri... mask
Ankara Haber: Pursaklar'da Kadın Sporculara Yönelik Sağlıklı Beslenme Semineri...
Dikkat! Aski’den Su Tasarrufu Çağrısı! mask
Dikkat! Aski’den Su Tasarrufu Çağrısı!
Ankara Haber: Çankaya Belediyesi'nden Öğrencilere Karne Hediyesi... mask
Ankara Haber: Çankaya Belediyesi'nden Öğrencilere Karne Hediyesi...

20 Oca 2023 - 23:30 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL