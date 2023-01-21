Kömür Zirvesi Ankara'da Yapılacak...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen 4. Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi, kömür kaynaklarının enerji politikalarındaki bugününü ve geleceğini masaya yatıracak. Uluslararası uzmanlar elektrik üretiminde talep artışı yaşayan ve tüketimi 2022’de 8 milyar tonu geçen kömürü konuşmak üzere Ankara’da buluşacak.

Enerji krizinin ekonomileri sarstığı dönemde kömürün bugününe ve geleceğine ilişkin politikaları masaya yatırmak üzere Türkiye Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) tarafından 21-22 Şubat 2023 tarihlerinde Ankara’da 4. Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi düzenlenecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın desteğiyle Dünya Kömür Derneği’nin uluslararası partnerliğinde gerçekleşecek Zirve’de, kamu, özel sektör, sivil toplum, üniversite, AR-GE ve İSG kuruluşlarından yerli ve yabancı uzmanlar bir araya gelecek.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Dünya Kömür Derneği (World CoalAssociation), Avrupa Kömür ve Linyit Birliği



(EURACOAL)’nden uzmanlar, dünyada kömürün yeniden yükselişini ve temiz kömür teknolojilerindeki son gelişmeleri paylaşmak üzere Zirve’ye katılacak.

TÜKETİMİ 8 MİLYAR TON

Türkiye Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) Başkanı Dr. Hasan Hüseyin Erdoğan, “Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) ‘Kömür 2022’

raporuna göre, 2022’de küresel kömür tüketiminin önceki yıla göre yüzde 1,2 artarak tek bir yılda ilk kez 8 milyar tonu aşmasıyla geçen yıl rekor rakamlara ulaşıldı.

Avrupa’nın gaz tedarikinde yaşadığı riskler elektrik üretiminde kullanılan kömür talebinin artmasında etkili oldu. Bu yeni gelişmeler kömür politikalarının yeniden şekillenmesini de gerektiriyor. Tüm dünyanın gözünü çevirdiği kömür kaynaklarının geleceğini 4. Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi’nde yabancı uzmanlar ve sektörümüzün önemli temsilcileriyle birlikte masaya yatıracağız. Zirve yeni iş birliklerinin de önünü açacak” diye konuştu.