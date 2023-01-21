21 Oca 2023 - 13:11- Ekonomi G: 21 Oca 2023 - 13:12

Kömür Zirvesi Ankara'da Yapılacak...

ABONE OL Google News Sayfamız

4. Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi, kömür kaynaklarının enerji politikalarındaki bugününü ve geleceğini masaya yatıracak.
Kömür Zirvesi Ankara'da Yapılacak... mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen 4. Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi, kömür kaynaklarının enerji politikalarındaki bugününü ve geleceğini masaya yatıracak. Uluslararası uzmanlar elektrik üretiminde talep artışı yaşayan ve tüketimi 2022’de 8 milyar tonu geçen kömürü konuşmak üzere Ankara’da buluşacak.

Enerji krizinin ekonomileri sarstığı dönemde kömürün bugününe ve geleceğine ilişkin politikaları masaya yatırmak üzere Türkiye Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) tarafından 21-22 Şubat 2023 tarihlerinde Ankara’da 4. Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi düzenlenecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın desteğiyle Dünya Kömür Derneği’nin uluslararası partnerliğinde gerçekleşecek Zirve’de, kamu, özel sektör, sivil toplum, üniversite, AR-GE ve İSG kuruluşlarından yerli ve yabancı uzmanlar bir araya gelecek.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Dünya Kömür Derneği (World CoalAssociation), Avrupa Kömür ve Linyit Birliği

(EURACOAL)’nden uzmanlar, dünyada kömürün yeniden yükselişini ve temiz kömür teknolojilerindeki son gelişmeleri paylaşmak üzere Zirve’ye katılacak.

TÜKETİMİ 8 MİLYAR TON

Türkiye Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) Başkanı Dr. Hasan Hüseyin Erdoğan, “Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) ‘Kömür 2022’
raporuna göre, 2022’de küresel kömür tüketiminin önceki yıla göre yüzde 1,2 artarak tek bir yılda ilk kez 8 milyar tonu aşmasıyla geçen yıl rekor rakamlara ulaşıldı.

Avrupa’nın gaz tedarikinde yaşadığı riskler elektrik üretiminde kullanılan kömür talebinin artmasında etkili oldu. Bu yeni gelişmeler kömür politikalarının yeniden şekillenmesini de gerektiriyor. Tüm dünyanın gözünü çevirdiği kömür kaynaklarının geleceğini 4. Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi’nde yabancı uzmanlar ve sektörümüzün önemli temsilcileriyle birlikte masaya yatıracağız. Zirve yeni iş birliklerinin de önünü açacak” diye konuştu.

# Kömür Zirvesi Ankara'da Yapılacak..., Türkiye Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 4. Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi, ankara, kömür, Türkiye Kömür Üreticileri Derneği, Dr. Hasan Hüseyin Erdoğan, Kömür Teknolojileri Zirvesi
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Büyükşehir’den Batıkent’e Dev Rekreasyon Alanı... mask
Ankara Büyükşehir’den Batıkent’e Dev Rekreasyon Alanı...
Başkentli Çocuklara Karne Hediyesi Büyükşehir Belediyesi'nden! Yarıyıl Çocuk Festivali Başlıyor...Tiyatro, Konser ve Atölye Çalşmaları... mask
Başkentli Çocuklara Karne Hediyesi Büyükşehir Belediyesi'nden! Yarıyıl Çocuk Festivali Başlıyor...Tiyatro, Konser ve Atölye Çalşmaları...
Ankara Haber: Arıcılık Çankaya’da Öğreniliyor! Kent Tarım Hobi Evi’nde “Arıcılık” Eğitimleri Başladı... mask
Ankara Haber: Arıcılık Çankaya’da Öğreniliyor! Kent Tarım Hobi Evi’nde “Arıcılık” Eğitimleri Başladı...
Ankara Haber: Çankaya'da Engelli Bireylere Beslenme Semineri... mask
Ankara Haber: Çankaya'da Engelli Bireylere Beslenme Semineri...
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Lgs ve Yks’ye Hazırlık Kursları... mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Lgs ve Yks’ye Hazırlık Kursları...
Ankara El Ver Kampanyasının Tüm Detayları Açıklandı! İşte Elver Kampanyası Ön Başvuru Formu ve Sorgu Ekranı! Milyonlarca Vatandaşı İlgilendiriyor mask
Ankara El Ver Kampanyasının Tüm Detayları Açıklandı! İşte Elver Kampanyası Ön Başvuru Formu ve Sorgu Ekranı! Milyonlarca Vatandaşı İlgilendiriyor
Ankara Haber: Altındağ Konukevi 21 Bin Kişiye Umut Oldu! mask
Ankara Haber: Altındağ Konukevi 21 Bin Kişiye Umut Oldu!
Ankara Haber: Pursaklar Sahnesine Yoğun İlgi! Windsor’un Şen Kadınları Gösterisi... mask
Ankara Haber: Pursaklar Sahnesine Yoğun İlgi! Windsor’un Şen Kadınları Gösterisi...
Ankara Haber: Pursaklar'da Sporcu Sağlığı ve Sağlıklı Beslenme semineri! mask
Ankara Haber: Pursaklar'da Sporcu Sağlığı ve Sağlıklı Beslenme semineri!
Ankara Haber: Pursaklar’da Çömlekçilik Geleneği Sürüyor! Çamurdan çanak, çömlek... mask
Ankara Haber: Pursaklar’da Çömlekçilik Geleneği Sürüyor! Çamurdan çanak, çömlek...

21 Oca 2023 - 13:11 - Ekonomi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL