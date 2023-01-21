Ankara’da 'Milli İstihbarat Akademisi' kuruluyor?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) bünyesinde bir Milli İstihbarat Akademisi kurulması için teklif TBMM'ye sunuldu.

MİT başkanlığı içerisinde 'Milli İstihbarat Akademisi' kurulacak.

Tasarı aynı zamanda üniversite kadro yapısında 50/d statüsünde çalışan araştırmacıların 33/a statüsüne geçmesine de olanak tanıyor.

MİT Yerleşkesi KALE Ankara’da Nerededir?

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), doğrudan Türkiye Cumhurbaşkanı'na bağlı olan Türkiye'nin resmi istihbarat teşkilatıdır. MİT'in şu anki genel merkezi Ankara'nın Etimesgut semtindeki KALE binasında yer almaktadır.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 22 Temmuz 1965'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) çıkardığı 644 sayılı kanunla ülkenin milli güvenlik politikasına ilişkin her türlü konuda istihbarat toplamak amacıyla resmen kurulmuştur. . Kanun ayrıca örgütün adını MİT olarak değiştirerek, bir Müsteşar tarafından yönetileceğini ve Müsteşarın kanunda belirtilen görevlerin yerine getirilmesi için yalnızca Başbakana karşı sorumlu olacağını belirledi.

MİT, yaklaşık on dokuz yıl boyunca 644 sayılı Kanun hükümlerine göre faaliyetlerini yürütmüştür. Ancak hızla değişen ve gelişen şartlar yeni bir yasal düzenleme ihtiyacını doğurmuştur. Bu kapsamda 2937 sayılı Devlet İstihbarat Teşkilatı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu 1 Kasım 1983'te kanunlaşmış ve kanun 1 Ocak 1984'te yürürlüğe girmiştir. Teşkilat, 2017 yılında yeni yapılan son değişiklikle Başbakanlıktan Cumhurbaşkanlığına bağlanmıştır.