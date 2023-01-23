Ankara Haber: Çankaya’dan Evinize Sağlık!

Çankaya Belediyesi, herhangi bir sağlık kuruluşuna gidecek durumu olmayan vatandaşlara Evde Sağlık hizmeti veriyor. Evde Sağlık Hizmetini ücretsiz olarak veren Çankaya Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek veriyor.

AKŞAM DA HİZMETE DEVAM

Hizmet kapsamında; pansuman, antibiyotik hariç reçeteli enjeksiyon, tansiyon ölçümü, kan tetkiki için kan örneği alma gibi birinci basamak sağlık hizmetleri veriliyor. Mesai saatleri dışında akşam da hizmet veren ekipler, hastaların farklı şikayetleri konusunda da destek veriyor. Hastalar, şikayetlerine göre tam teşekküllü hastanelere yönlendiriyor.

Çankaya Belediyesinin Evde Sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen Çankayalılar, telefonla ya da bizzat başvuruda bulunarak bu hizmetleri alabiliyorlar. Vatandaşlar, hafta içi 08.00-17.00 mesai saatleri içinde 458 89 00/1179 numaralı telefonunu arayarak başvuruda bulunabiliyor. Program dahilinde kısa sürede Evde Sağlık hizmeti alınabiliyor.