23 Oca 2023 - 11:30- Belediyeler G: 23 Oca 2023 - 11:31

Ankara Haber: Keçiören Çocuk Korosundan Yeni Yıl Konseri...

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Keçiören Belediye Konservatuvarı Çocuk Korosu tarafından düzenlenen ‘Yeni Yıl Konseri’ ilçedeki Yunus Emre Kültür Merkezi’nde Keçiörenlilere ezgi dolu...
Ankara Haber: Keçiören Çocuk Korosundan Yeni Yıl Konseri... mask
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Keçiören Belediye Konservatuvarı Çocuk Korosu tarafından düzenlenen ‘Yeni Yıl Konseri’ ilçedeki Yunus Emre Kültür Merkezi’nde Keçiörenlilere ezgi dolu bir akşam yaşattı. Birbirinden yetenekli çocuklardan oluşan Çocuk Korosu, Şef Senem Aypar yönetiminde dinleyicilerle buluşurken Ankara Folklor ve Turizm Araştırma Derneği (AFTAD) ekibi de halk dansları eğitmeni Sami Narter eşliğinde sahne aldı.

Konserde minik sanatçılarla buluşan ve katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Yavrularımız ülkemizin geleceğidir. Çocuklarımızı el üstünde tutuyor, gelişimleri ve eğitimleri için elimizden geleni yapıyoruz. Onları geleceğe hazırlamak için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Gün gelecek devletimizi ve milletimizi çocuklarımız yönetecek.

Daha gelişmiş bir Türkiye’nin, daha parlak yarınların mimarları onlar olacaklar. Koro şefimiz Senem Aypar ve müzisyenlerimize, emeği geçen yüreklere, gönüllere, zaman ayıran herkese teşekkür ediyor; meleklerimizi ve çiçeklerimizi tebrik ediyorum.” dedi. ​
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23 Oca 2023 - 11:30 - Belediyeler

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