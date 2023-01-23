23 Oca 2023 - 16:31- Belediyeler G: 23 Oca 2023 - 16:32

Ankara Haber: Pursaklar Belediyesi’nden Çocuklara Yarıyıl Tatil Hediyesi...

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Pursaklar Belediyesi, çocukların sömestr tatilini verimli ve eğlenceli bir şekilde geçirebilmeleri için Yaşam Merkezinde hafta sonu ücretsiz çocuk tiyatroları düzenledi.
Ankara Haber: Pursaklar Belediyesi’nden Çocuklara Yarıyıl Tatil Hediyesi... mask
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Okulların 2 haftalık sömestr tatiline girmesi ile birlikte tiyatro oyunları, botanik etkinliği, sihirli kum atölyesi etkinliği vb. birbirinden eğlenceli bir tatil programı hazırlayan Pursaklar Belediyesi, Hacivat-Karagöz tiyatro oyunu ile eğlence dolu 14 günlük tatil serüvenine start verdi.

Pursaklar Yaşam Merkezi Sinema Salonunda Cumartesi ve Pazar günleri miniklerle buluşan Hacivat-Karagöz tiyatrosu, çocukların büyük beğenisini kazanırken, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'de çocukların sevincine, mutluluğuna ortak oldu. 

‘‘Çocuklarımızın keyif dolu, heyecan dolu anlar yaşayacağı 14 günlük tatil başladı’’

Pursaklar 7'den 70'e tüm vatandaşlar için kültür ve sanatın merkezi olduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Çocuklarımızın keyif dolu, heyecan dolu anlar yaşayacağı 14 günlük tatil başladı. Okulların tatile girmesi ile birlikte hafta sonu Sinema Salonunda sahnelenen Hacivat-Karagöz tiyatro oyununu, çocuklarımızla birlikte izleyerek onların heyecanına ortak olduk. Çocuklarımızın eğitimde, kültürde, sporda, sanatta en iyi gelişimi gösterebilmeleri için çaba sarf ederken, tiyatro sevgisini çocuklarımıza aşılamak için çocuk tiyatro oyunlarımız aralıksız devam edecek’’ dedi. 

Sömestr tatilinde hem eğlenceli hem de öğretici bir şekilde geçirmek amacıyla tiyatroya koşan çocuklar, Başkan Ertuğrul Çetin'e yoğun ilgi göstererek, bol bol fotoğraf çektirdi.

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23 Oca 2023 - 16:31 - Belediyeler

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