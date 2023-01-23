Ankara Haber: Mamak’ta Kütüphaneler 2022 Yılında Doldu Taştı...

Çoluk çocuk, genç yaşlı, eğitimci, öğrenci, akademisyen… 2022 yılında Mamak Belediyesi kütüphaneleri doldu taştı. İlçenin dört bir yanında açılan uyanık kütüphaneler ve bebek kütüphaneleri ile 7 gün 24 saat hizmet veren Mamak Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen “Kütüphane Dostu Belediye” ödülüne ne kadar layık olduğunu 2022 yılında gösterdiği performansla ortaya koydu. Günlük kütüphane kullanıcı sayısı çocuklarda 53 bin 847 iken, yetişkinlerde ise 225 bin 568’i buldu. Kütüphanelerden 35 bin 657 kitap, ödünç olarak alındı.

Mamak Belediyesi kütüphanelerine üye olanların sayısı ise 2022 yılında 22 bin 449 kişiye ulaştı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, göreve geldiği günden bu yana adeta kütüphane seferberliği düzenledi. Mamak’ın dört bir yanını 17 Uyanık Kütüphane. (Neşet Ertaş, Altınevler, Tenzile Erdoğan, Şehitlik, Amfi Tiyatro, Abidinpaşa, Üreğil, Zirvekent, Yunus Emre, Necip Fazıl, Akşemsettin, Kayaş, Nene Hatun, Akdere, General Zeki Doğan Uyanık Kütüphaneleri), 3 Bebek Kütüphanesi ile taçlandırdı. Son olarak hizmet vermeye başlayan Ali Kuşçu Uyanık Kütüphane ile Mamak’taki kütüphanelerin sayısı 20’yi buldu.

Mamak Belediyesi kütüphaneleri, tam kapasite doluluk oranı ile ile hizmet veriyor. Kütüphaneler sadece araştırma yapmak ya da ders çalışmak için kullanılmıyor. Aynı zamanda kütüphanelerde çeşitli etkinlikler, atölyeler de düzenleniyor. 2022 yılında Mamak Belediyesi kütüphanelerinde toplam 914 etkinlik düzenlendi, bu etkinliklere 31 bin 875 kişi katıldı. Etkinliklerin içerisinde Şehitlik, Akdere ve Yeşilbayır Bebek Kütüphanelerinde düzenlenen robotik kodlama ve ritim atölyeleri ile akıl oyunları ve masal etkinlikleri de var.

Bebek kütüphanelerinde bebeklerin görsel okuma dönemlerinde faydalanacakları oyuncak ve dokunmatik kitaplar yer alıyor. Çocukların gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra uzmanlar tarafından ebeveynlere kişisel gelişim eğitimleri de veriliyor. 0-3 yaşındaki bebek ve ailelerinin yararlandığı kütüphaneler randevu sistemi ile hizmet veriyor.

“Mamak’ı Başkent’in Kütüphane Merkezi Yaptık”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Okumak bir serüven” diyerek çıktığımız bu yolda Mamak’ı başkentin kütüphane merkezi yaptık. 20 kütüphanemizle sadece Mamaklılara değil tüm Ankaralılara hizmet veriyoruz. Uyanık kütüphanelerimizin ışık 24 saat hiç sönmüyor, gençlerimiz gelecekleri için çalışıyor. Bizler de kütüphanelerimizle onlara destek veriyoruz. Öğrencilerimize kütüphanelerimizde çay, poğaça, çorba ikramlarımız da oluyor.

2022 yılı rakamları ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. İnşallah 2023 yılında bu rakamlar daha da artacak. Gençlerimizi, öğrencilerimizi, hocalarımız açtığımız kütüphanelerimizden bu yıl da verim alacak inşallah” dedi.