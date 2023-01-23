23 Oca 2023 - 13:41- Belediyeler G: 23 Oca 2023 - 13:42

Ankara Haber: Mamak Üreğil’in Üçüz Bebek Keçileri...

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Mamak Belediyesi tarafından Üreğil Millet Bahçesi içinde oluşturulan mini hayvanat bahçesi özellikle çocukların gezip görmek istedikleri uğrak noktası haline geldi. Midilli atlardan keçilere, tavus kuşlarından tavşana kadar farklı türdeki toplam 53 hayvanın yer aldığı mini hayvanat bahçesinde son günlerde tatlı bir telaş var.
Ankara Haber: Mamak Üreğil’in Üçüz Bebek Keçileri... mask
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Ankara’nın ilk millet bahçesi olan Üreğil Millet Bahçesi’ndeki mini hayvanat bahçesinin yeni misafirleri var. Hayvanat bahçesi yeni misafirlerine kavuştu. Gece isimli keçi üç yavru doğurdu. Yavru keçilere isim aradıklarını söyleyen Mamak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Kevser Güney, bu konuda Ankaralılardan destek beklediklerini söyledi. Gece isimli anne keçi ve üçüzlerin sağlık durumlarının çok iyi olduğunu belirten Güney, tüm vatandaşları oğlakları yakından görebilmeleri için hayvanat bahçesine davet etti.

“Hayvan sevgisi aşılıyoruz” 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak, onları doğa, hayvan dostu birer birey olarak yetiştirmemiz önemli. Bu yüzden Üreğil Millet Bahçesi içinde oluşturduğumuz mini hayvanat bahçemizle çocuklarımıza hayvanları yakından görme fırsatı sunuyoruz. Ankaralıları Üreğil Millet Bahçemizdeki mini hayvanat bahçemizi ziyarete bekliyoruz” dedi.
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23 Oca 2023 - 13:41 - Belediyeler

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