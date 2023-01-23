Ankara Haber: Sömestir Tatilinde Eğlencenin Merkezi Keçiören...

Keçiören’in çeşitli noktalarından ve Keçiören dışından gelen ailelerin çocuklarıyla birlikte en sık ziyaret ettiği mekânlar arasında yer alan bu tesislerde öğrenciler gün boyunca ücretsiz eğlenme fırsatı buluyor.

Sömestirin keyfini doyasıya yaşamak isteyen öğrencileri aileleriyle birlikte Keçiören’e davet eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Devletimizin ve milletimizin geleceği olan çocuklarımız için inşa ettiğimiz tesislerimiz sömestirde yoğun ilgi görüyor. Her kesimden çocuğumuzun rahatlıkla istifade edebilmesi için tesislerimizi ücretsiz yaptık. Tatil dönemi olduğu için Ankara dışından da çocuklarımızın gelmesiyle ilçemizde yoğunluk yaşıyoruz. Çiçek ve meleklerimizi ilçemizde eğlenirken görmekten mutluluk duyuyoruz.” dedi. ​